Dansa Kourouma : ‘’le prix du carburant ne peut pas rester indéfiniment figé dans un pays’’

Après la sortie du ministre des Hydrocarbures ce mardi annonçant une éventuelle augmentation du prix des produits pétroliers à la pompe au sortir du mois saint de ramadan, si le baril ne connaîtra pas une baisse à l’international, les réactions fusent de partout.

Mais chez la plus grande plateforme des organisations de la société civile guinéenne, on préfère attendre l’argumentation prochaine, avant de faire une prise de position sur la question. D’ores et déjà, le président du CNOSCG invité dans l’émission ‘’On refait le monde’’ de Djoma Médias a laissé entendre :

« En réalité, le prix du carburant ne peut pas rester indéfiniment fusé dans un pays. Ça peut varier », a dit Dr Dansa Kourouma, avant de poursuivre : « On n’a pas encore augmenté le carburant. Mais je précise que les arguments du gouvernement pour motiver l’augmentation du carburant, c’est cette argumentation qui va déterminer la prise de position du CNOSC s’il est pour ou contre. »

