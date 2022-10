Dansa Kourouma : « personne ne se cachera derrière son ethnie pour gagner le pouvoir après cette transition « 

🔴AUDIO] Connu pour son franc-parler, le président du conseil national de la transition (CNT) Dr Dansa Kourouma a dit jeudi dit ses quatre vérités aux hommes politiques guinéens mais aussi à la communauté guinéenne, qu’il a rencontrés à la résidence de l’ambassade de Guinée au Mali, sise à Médina coura dans la commune II du district de Bamako. Audio🔻

Après les mots de bienvenue formulés par Dr Mamadi Saiba Camara, le conseiller politique de l’ambassade de Guinée, Dr Dansa Kourouma a pris la parole pour s’adresser à ses compatriotes guinéens. Le président du CNT a invité la jeunesse guinéenne à ne pas se victimiser mais de travailler en faisant confiance à la la jeunesse au pouvoir dans la sous-région en général mais en Guinée en particulier. Il a aussi lancé un message fort à l’endroit des hommes politiques.

« La jeunesse qui a pris la parole aussi, je m’en vais pouvoir donner un message. Nous qui sommes assis devant vous, nous avons même âge, d’ailleurs certains d’entre vous sont plus âgés que nous, mais nous ne sommes pas devenus des acteurs assis et les victimes. On s’est levé pour prendre le destin en main pour dire que le développement de la Guinée ne peut pas se faire sans nous. La Guinée ne peut se développer si on dort sur nos lauriers et tendre la main comme un mendiant assis sur une mine d’or, qui attend et qui est en train de demander à manger au passant », a-t-il indiqué.

« Nous devons transformer les richesses de notre pays. Nous devons la richesse, elle est culturelle, ce sont des richesses minières, ce sont des richesses du sol et du sous-sol. Seul le travail peut transformer la bauxite en alumine et l’alumine en aluminium et le tout en argent pour financer les secteurs de développement de notre pays.La paresse ne peut pas transformer la bauxite en aluminium. Si nous venons ici pour vous dire de belles paroles comme nous sommes les gens qui étaient à la conquête du pouvoir demain, comme si on était des politiciens,on aura manqué à notre responsabilité. Nous sommes venus poser les vraies bases d’un processus de développement, un processus véritable.

Après, le terrain sera donné aux hommes politiques qui vont compétir sur la base d’un processus équitable où les lois ne profiteront aux plus forts et primeront les plus faibles. Nous ne serons dans un processus électoral où les résultats seront connus à l’avance.Nous serons dans un processus électoral où chaque acteur va battre campagne sur la base de son projet de société . Personne ne se cachera derrière son ethnie pour gagner le pouvoir après cette transition. Le seule chose qui donnera le pouvoir à quelqu’un, c’est ton programme de société, c’est ton comportement, c’est ce que tu as semé que tu vas récolter. On ne va plus voler la voix des électeurs, on doit les négocier et les convaincre à nous choisir. Personne ne doit se cacher derrière des considérations irrationnelles pour prétendre gouverner le pays après la transition. », ajoute-t-il.cett

Moussa Oulen Traoré

