Dansa Kourouma, président du CNT : col. Doumbouya met fin au suspense et aux spéculations en promouvant la jeunesse (Mandian Sidibé)

🔴Par Mandian Sidibé🔴CNT : DANSA KOUROUMA, UNE PERSONNALITÉ CHARISMATIQUE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE NOMMÉ AU FAÎTE DE L’INSTITUTION

LE COLONEL MAMADI DOUMBOUYA MET FIN AU SUSPENSE ET AUX SPÉCULATIONS EN PROMOUVANT LA JEUNESSE GUINÉENNE

Dansa Kourouma est loin d’être un inconnu en Guinée.

Ce médecin de formation et expert en observation des élections en Afrique de l’Ouest, dirige la plateforme la plus importante de la Société Civile guinéenne, le CNOSCG, Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne depuis 2014.

Ce n’est donc pas un hasard, et ce n’est pas surprenant non plus, si le Colonel Mamadi Doumbouya l’a choisi pour diriger le CNT, Conseil National de Transition, d’autant plus que Dansa Kourouma n’a jamais troqué son influence au sein de la société civile contre des postes juteux dans l’administration. Il est resté constant et sérieux, opiniâtre et intègre.

Le CNT qui est l’organe législatif de la Transition, sera donc piloté par un homme d’expérience qui a été de tous les combats pour l’enracinement de la Démocratie en Guinée.

Puisqu’il faut dire les choses telles qu’elles sont, et non pas telles qu’elles devraient être, Dansa Kourouma a toutes les qualités intellectuelles et morales pour conduire avec maestria les destinées du CNT. Il a la compétence et la connaissance du milieu pour avoir été Porte-parole et membre du Conseil National de la Transition en 2010.

Si la nomination de cet activiste de premier plan respecte les règles, mais c’est aussi un honneur fait à la Société Civile et à la jeunesse, puisque le nouveau promu devientle plus jeune cadre guinéen à diriger l’organe législatif de notre pays. Aux âmesbiennées, lavaleurn’attendpointlenombredesannées.

Maintenant, il revient à la Société Civile de comprendre que la mission qui lui a été confiée est historique et qu’il est important qu’elle (Société civile) et les partis politiques, agissent positivement sur la Transition afin que la Guinée sorte définitivement des crises à répétition.

Des crises qui ont eu pour conséquences le retard économique social et politique du pays. Ne l’oublions pas, le Colonel Mamadi Doumbouya, en déposant le 5 septembre 2021, notre Pro-faussaire National, que les grandioses manifestations du FNDC et de l’opposition n’avaient pas réussi à déboulonner, nous offre une opportunité. Aux acteurs politiques et à la Société civile de la saisir.

Bon vent à mon frère et ami Dansa Kourouma dans ses nouvelles fonctions.

Mandian SIDIBE, Journaliste