Dansa Kourouma s’indigne : « plus jamais d’enfants dans la rue » (vidéo)

Le vendredi dernier, à l’occasion de la célébration en différé de la Journée Internationale de la Femme Africaine (JIFA) au Palais du peuple, le président du Conseil National de la Transition (CNT), Dr Dansa Kourouma, a appelé les femmes à veiller sur leurs enfants.

Selon lui, elles devraient toutes s’indigner contre l’utilisation des enfants dans les manifestations violentes.

« Je n’ai pas suivi de grand discours, quand j’ai vu lors des manifestations des enfants de 12 ans en train de braver les forces de sécurité. Vous devez vous indigner contre ça, parce que ce sont vos enfants. Plus jamais d’enfants dans la rue. Les adultes qui veulent manifester, ils n’ont qu’à manifester, on doit laisser les enfants à l’école. Si c’est les vacances, on doit les laisser à la maison pour les cours de vacances et sous la protection des mamans », a martelé le président du CNT.

Maciré Camara