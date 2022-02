Dansa Kourouma sur la gouvernance d’Alpha Condé : « Durant la décennie 2010/2021, le peuple de Guinée a vécu des moments douloureux »

Dansa Kourouma a été officiellement installé ce samedi, 05 février, à la présidence du Conseil national de la transition (CNT). Dans son discours d’allocution, Dansa Kourouma a fustigé la gouvernance du président déchu, Alpha Condé.

Le désormais président de l’organe consultatif de la transition a rappelé dans son discours, les moments difficiles vécu par le peuple de Guinée.

« Ces dernières années, le peuple éreinté, lassé de manifester sans succès, excédé face à un exercice révoltant de la puissance publique, s’était fléchi à observer, souffrant en silence face à une autocratie rampante qui étouffait dans ses tentacules tout espoir de bien être (…). La déliquescence de l’État obstruait toute progression vers l’éradication de la pauvreté, de l’indigence dans la perspective d’un développement durable. Les espoirs suscités par les élections pluralistes se sont vite estompés, cédant imparablement sur les assauts répétés d’un système incapable de prendre ses responsabilités, sourd aux cris de détresse d’un peuple pourtant vaillant qui lui a en toute confiance délégué le privilège de diriger son destin. (…) », a rappelé Dansa Kourouma.

Sur le plan économique, l’ancien président du CNOSCG a admis que les mauvais choix politiques du régime défunt n’ont pas permis aux guinéens de profiter des richesses minières du pays.

« Sur le plan économique, l’annonce ou l’espérance d’une croissance économique ne s’est pas toujours accompagnée d’une transparence et équitable répartition du revenu du patrimoine national. Notre économie agonisant sous la corruption et les mauvais choix politiques ne parvient pas à créer la richesse et la prospérité qui en découlent. Cette posture morale n’a jamais été une préoccupation des tenants du régime. L’exploitation des fabuleuses richesses minières n’a jamais profité aux guinéens. Les revenus tirés des diverses ressources naturelles et humaines n’ont point servis de tremplin au développement (…). L’exploitation minière n’a eu aucun positif sur la vie du ménage guinéen (…). Au cours de la décennie 2010-2021, le peuple de Guinée a vécu des moments douloureux parce que des milliers de personnes ont perdu la vie, d’autres, leur liberté, d’autres, leurs biens, assistant impuissants à leurs destructions », a-t-il dénoncé finalement.

