Dansa Kourouma sur le 3è mandat : « mon organisation s’est positionnée de manière claire contre tout changement constitutionnel »

Le président de la transition Mamadi Doumbouya a dévoilé à travers un décret, le samedi 22 janvier, les 81 membres du conseil national de transition (CNT). Et comme il était pressenti, Dansa Kourouma a été désigné président de l’organe législatif de la transition. Dans la foulée, des voix se sont levées contre la désignation de l’ancien président du CNOSCG.

Accusé à tort ou à raison d’avoir soutenu le troisième mandat d’Alpha Condé qui a abouti au coup d’État du 05 septembre dernier, le désormais président du CNT a dans l’une de ses premières sorties médiatiques déclaré que son organisation (CNOSCG) s’était positionnée contre tout changement constitutionnel.

« Aucune œuvre humaine n’est parfaite. Ceux qui critiquent sont dans leurs droits. Ceux qui soutiennent aussi dans leurs droits. Mais un homme dans l’humilité doit savoir se positionner au juste milieu. (…). Mon organisation (CNOSCG) sous mon leadership s’est positionnée de manière claire contre tout changement constitutionnel clair. Nous l’avons fait par écrit, par la parole. Nous avons rencontré le Premier ministre (Kassory Fofana) lors des concertations pour lui signifier qu’il n’y a pas d’opportunités pour changer de constitution. Mais elle peut être révisée tout en respectant ses intangibilités. Ce travail, nous l’avons fait en terme de communication, de plaidoyer et lobbying, ici et ailleurs. Ce travail de lobbying a été fait sur le plan international pour notre désaccord », a rappelé Dans Kourouma.

Par ailleurs, l’ancien président du CNOSCG dit regretter le troisième mandat d’Alpha Condé parce que selon lui, un autre rendez-vous a été raté.

« le seul regret, il est national parce que nous avons raté un autre rendez-vous. Nous avons cru à des politiciens pour conduire les destinées du pays. Ils ont plutôt remis en cause les fondements de la république. Ce regret, il est national. Je le ressens. Si le président Alpha Condé et tous ceux qui l’ont aidé acceptaient de respecter la volonté du peuple de Guinée, la Guinée allait encore avancer à grands pas. Je regrette les morts qui ont été enregistrés et je crois que le CNRD e ménagera aucun effort pour que lumière soit faite », a-t-il ajouté.

Dansa Kourouma et ses conseillers auront la lourde tâche de déterminer la durée de la transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya.

Sadjo Bah