Dansa mobilise 200 chefs religieux : une prouesse pour un jeune président du Parlement

L’histoire retiendra que c’est le plus jeune président du parlement guinéen qui a réussi à mobiliser et communier les 200 chefs religieux les plus nobles de la GUINEE (Khalifa, Imam, Archeveque, Évêques et Révérend pères des 33 préfectures et les îles de loos) pour parler de paix et de cohésion pour notre pays.



C’est la déduction logique que Dieu est pour cette Transition. Les prières furent ardentes et intenses pour la GUINEE et ses dirigeants.

Chacun s’est défoncé pour donner le meilleur de lui même pour sauver cette Transition.

Merci le Président du CNRD

Merci President du CNT.

Merci les religieux pour une Transition réussie.