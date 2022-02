Dansoko à la barre: « Hadya est une fille habituée à faire des chantages aux opérateurs économiques »

Plaignant dans l’affaire qui l’oppose à la cinéaste, Hadiatou Bah alias Hadya Présie, l’opérateur économique, Thierno Mamadou Dansoko a été entendu, ce jeudi 17 février par le tribunal de première instance de Dixinn.

Si la prévenue poursuivie pour des faits de « chantage et tentatives d’extorsion » parle de 3000 dollars, le paignant lui parle d’une somme de 3000 euros que Hadya Présie lui a demandée. Avant de rappeler que Hadya Présie lui a dit qu’elle était même prête pour aller avec lui au lit pour avoir cet argent.

« C’est avec un pincement au cœur que je me trouve devant votre tribunal pour évoquer ce fait. J’ai connu Hadya à travers des vidéos où elle vantait les mérites de mes produits. Je ne savais que c’était un acte préparatoire. Donc je me suis dit comme elle est très suivie sur les réseaux sociaux, et j’ai besoin de publicité pour mes produits. Donc je me suis dit pourquoi pas ne pas travailler avec elle. On avait dit que Hadya était mariée et j’en suis sûr qu’elle était. C’est comme ça, que j’ai cherché à la rencontrer par le canal de son amie dans mon bureau pour lui dire merci. Et c’est comme ça, elle m’a parlé de 3000 euros pour son projet de film qu’aucours duquel elle voudrait associer l’image de mon produit. Mais comme son film parlait du libertine des femmes. Donc, je n’ai pas accepté d’associer l’image de tes produits. Elle a insisté. Donc, je lui ai proposé 1000 euros. Mais, elle ne cessait pas de demander les 3000 euros. Elle m’a dit si je ne peux pas lui donner cet argent, mais de lui en donner en crédit. Que même s’il faut coucher avec moi pour avoir cet argent qu’elle est ok. Je lui ai dit, tu veux que je te donne en crédit de l’argent mais est ce qu’il y a de garantie? Elle m’a dit : Dansoko, tu ne m’as pas bien regardé ?. Elle m’a dit moi même je suis une garantie. Hadya m’appelait à chaque fois pour me demander les numéros de certains opérateurs économiques. Ma directrice des ressources humaines m’avait prévenu de m’éloigner de Hadya. Comme je n’ai pas accepté de lui donner cet argent, elle m’a envoyé un message en disant Thierno Dansoko, je t’ai demandé de m’aider avoir 3000 euros même à crédit tu ne l’a pas fait. Pourtant, tu peux le faire. Mais saches que tu paiera plus sinon je vais t’humilier. Je vais t’exposer sur les réseaux sociaux. Tu sauras que c’est mon travail. Comme je ne voulais pas être trimballé sur les réseaux sociaux, j’ai donné 3000 euros à mon frère d’aller lui remettre et lui demander pardon. Mais mon frère a trouvé Hady et son groupe en train de se droguer. Donc, ces jeunes ont intimidé à mon frère de quitter. Qu’elle voulait plus désormais. Hadya m’a exigé de lui 80 mille dollars et une voiture Prado Land cruiser de couleuur blanche. En contrepartie de mes audios.

Confrontés par le tribunal, Dansoko et Hadya Préesie, chacun a tiré le drap de son côté.

Elisa Camara

