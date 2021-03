Daouda, fils de Djibril Tamsir Niane : ”louange à Allah de nous avoir donné cette grâce, d’avoir eu ce père extraordinaire…”

Venu accompagner son défunt père à sa dernière demeure, Daouda Tamsir Niane, fils aîné du du clélèbre historien et écrivain professeur Djibril Tamsir Niane, décédé le 8 Mars 2021, des suites de maladie sur le sol sénégalais, est arrivé à l’aéroport international de Conakry-Gbessia.

En compagnie de sa famille très meurtrie, il a accordé une interview à la presse guinéenne, à sa décente d’avion, ce lundi 15 mars 2021. Il a tout d’abord remercié le Tout-Puissant Allah, mais aussi le peuple de Guinée, les autorités guinéennes et le président de la République, qui ont rendu cette cérémonie d’hommage possible. « D’abord louange à Allah de nous avoir donné cette grâce, d’avoir eu ce père extraordinaire, que nous ramenons aujourd’hui dans des conditions tristes. Nous remercions le Seigneur, nous remercions le peuple de Guinée, nous remercions les autorités guinéennes, le Président de la République, pour tout ce qui a été déployé comme effort pour le rapatriement du corps et pour la réception que nous voyons et qui va être certainement grandiose d’ailleurs, qui est cette cérémonie d’hommage après la disparition du professeur feu Djibril Tamsir Niane. Merci et merci à tous. », a formulé Daouda Tamsir Niane.

Il faut rappeler que feu Djibril Tamsir Niane est né à Conakry le 9 janvier 1932 et est décédé le 8 mars 2021 au Sénégal. Il laisse derrière lui une veuve, du nom de Hadja Aissatou Diallo, et 4 fils dont Daouda, Raliatou, Fatou et Bachir.

Mamadou Yaya Barry