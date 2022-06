Daraba écrit à Dansa : « je souhaite ne plus occuper les fonctions de coordinateur de la Cellule de communication… »

Que se passe-t-il au Conseil national de la transition [CNT]? Vingt jours avant la démission de Mohamed Kouyaté, directeur de cabinet du Dr Dansa Kourouma, un autre avait rangé ses effets pour « convenances personnelles ». Il s’agit de Moussa Daraba qui était jusque-là Coordinateur de la Cellule de Communication et de digitalisation du CNT.

« Etant en fin de cycle de formation en Master de communication politique et publique, cette disponibilité me permettra de réaliser mon projet de mémoire de fin d’études et franchir ce cap important dans ma vie », fait noter Daraba.

Conakry, le 10 mai 2022

A l’attention de Monsieur le Président

DU Conseil National de la Transition de Guinée

Objet : Mise en disponibilité pour convenances personnelles

Excellence Monsieur le Président,

Par la présente, je sollicite de votre part, une mise en disponibilité pour convenances personnelles.

En effet, étant en fin de cycle de formation en Master de communication politique et publique, cette disponibilité me permettra de réaliser mon projet de mémoire de fin d’études et franchir ce cap important dans ma vie.

Je souhaite ne plus occuper les fonctions de Coordinateur de la Cellule de Communication et de digitalisation.

En espérant que vous comprendrez les motifs de ma demande, tout en vous remerciant pour l’opportunité que voUs m’avez accordée durant ces quatre mois de collaboration, veuillez agréer Excellence Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.

Le Coordinateur de la Cellule de Communication et de digitalisation du CNT

Moussa DARABA