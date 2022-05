DCE de Matoto/Accusée d’avoir vendu des manuels scolaires, dame Mamadou Binta Diallo avoue : « j’ai volé avec le DCE, c’est un vol collectif »

C’est une histoire qui vient mettre à nu le système éducatif guinéen. Depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, dame Mamadou Binta Diallo, chargée de matériels au magasin de l’école primaire Abraham Lincoln est accusée d’avoir vendu des livrets et autres matériels pédagogiques destinés aux élèves.

Pour donc livrer sa part de vérité dans cette affaire, elle a animé un point de presse ce lundi 23 mai 2022 à son domicile en haute banlieue de Conakry.

Selon Mamadou Binta Diallo qui a admis avoir agi sur instruction du DCE de Matoto Monsieur Kenda Baïlo Diallo, elle aurait après la vente des livres remis le montant de 10 millions de francs guinéens et une chemise au DCE.

« Le vol’là, j’ai volé avec le DCE, c’est un vol collectif…», a-t-elle avoué avant de déclarer que son complice pour se laver de toute accusation aurait décidé après quelques jours de lui retourner l’argent et ce en présence de deux témoins.

« Il m’a retourné l’argent, j’ai pris. Mais ce jour-là, il avait dit que ce qui s’est passé de ne pas parler. J’ai dit moi je ne parlerai pas parce que quand je fais quelque chose avec quelqu’un et qu’on se dit de ne pas parler je ne parlerai pas la première mais quand tu parles, franchement je vais parler. Ça il faut que ça soit clair, on est quatre ici », a expliqué Mamadou Binta Diallo qui dit avoir gardé l’entrevue secrète jusqu’à ce qu’elle ait été appelée par Monsieur Kadé Ousmane Camara, actuel Directeur adjoint de l’enseignement fondamental, qui lui fit cas du problème.

« J’ai appelé directement le DCE, j’ai dit vous avez commencé à divulguer notre secret. J’ai dit sachez que s’il y a eu vol c’est vous qui m’avez dit de voler. C’est une grosse erreur de ma part d’avoir accepté votre proposition de voler et vous apporter de l’argent. Mais sachez que ça se passe entre le subordonné et son patron partout. Mais si vous continuez sur ce chemin, ce sont tous les patrons de la Guinée et même du monde qui vont prendre exemple sur vous et moi, parce que je n’ai jamais agi seule et souvent le subordonné n’agit jamais seul. Vous avez eu à me dire que vous avez appris qu’il y a l’argent à la DCE de Matoto mais que vous ne voyez pas l’argent. Je vous ai dit attendez, de ne pas se presser. Et vous m’avez appréciée, vous avez dit que je suis transparente », a-t-elle relaté..

Se sentant jetée en pâture par son supérieur, Mamadou Binta Diallo dit avoir été convoquée à l’inspection régionale de l’éducation de Conakry pour une confrontation.

« À 9 heures, j’étais là mais je suis restée jusqu’à heures avant l’arrivée du DCE, du SAF et la chargée des ressources humaines. Et en attendant moi j’étais dans le bureau de Monsieur le SAF de l’IRE et le chargé des matériels, ils ont le même bureau. Ce jour-là, Madame l’inspectrice a reçu les trois là, ils ont resté dans son bureau pendant près de 2 heures. Moi elle ne m’a pas reçu, donc il n’y a pas eu confrontation. Ça aussi ça m’a tiqué. Mais malgré tout ça quand les trois sont sortis, moi aussi je suis rentrée voir Madame l’inspectrice. Je lui ai dit: » madame, c’est monsieur Kaba qui m’avait appelée pour me dire qu’il y a confrontation, vous les avez reçus ici pendant près de deux heures et moi vous ne m’avez pas reçue. Elle dit : oui, j’ai retourné le problème chez vous là-bas. Allez-y vous allez régler là-bas avec votre DCE », dira t-elle.

Désormais écartée de toute activité et remplacée à son poste, Mamadou Binta Diallo est appelée à remettre les clés du magasin. Chose qu’elle refuse. Finalement, elle sera arrêtée et conduite au commissariat urbain de la Tannerie dans l’enceinte de la commune de Matoto où elle passera 3 jours en garde-à-vue.

« Depuis ça, aucun d’entre eux n’est venu me voir. Je m’attendais au moins à un coup de téléphone de Madame l’inspectrice régionale parce que même si j’avais tué, je suis cadre relevant de sa juridiction. Mais même un coup de téléphone elle n’a pas fait, à plus forte raison envoyer un de ses agents pour voir mon état de détention. Ensuite le DCE qui a porté plainte contre moi devait lui-même en personne venir ou bien s’il ne vient pas il envoie quelqu’un parce que quand tu envoies quelqu’un en prison, parfois même on te demande de lui envoyer à manger. Mais ça n’a pas été le cas », a-t-elle déploré.

Contacté pour avoir sa version des faits, Kenda Baïlo Diallo le DCE a promis de nous revenir après avoir eu l’accord de sa hiérarchie. Nous y reviendrons !

Maciré Camara

