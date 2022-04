DCIJ-GN : Après de longues heures d’audition, Tibou Kamara et Bantama Sow rejoignent leur famille 

Convoqué une nouvelle fois ce vendredi 8 avril 2022 par la Direction Centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie Nationale (DCIJ-GN) pour être entendus pour des présumés faits de détournements de deniers publics, l’ex ministre des Sports Sanoussy Bantama Sow et l’ex ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises et par ailleurs porte-parole du gouvernement déchu Tibou Camara sont sortis de la direction après de longues heures d’audition avec les agents des Investigations Judiciaires.

Visiblement très enthousiasmé, Bantama Sow a laissé entendre qu’il « ne dira rien » à la presse avant de s’embarquer dans sa voiture.

Par contre, nous ignorons le sort de l’ex Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Colonel Remy Lamah qui est arrivé à 10h 06 minutes.

Mamadou Yaya Barry