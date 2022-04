DCIJ-GN: Damaro, Bantama, Tibou, Rémy et Louncény encore présents ! 

Les anciens dignitaires du régime Alpha Condé poursuivent toujours leur défilé devant les agents enquêteurs à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, (DCIJ-GN).

Ce mercredi 27 avril, ce sont encore: l’ex ministre des sports, Sanoussy Bantama Sow, l’ex-porte parole du gouvernement déchu, Tibou Kamara, l’ex-président de l’assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, l’ex-ministre de la santé, Général à la retraite, Rémy Lamah et l’ex-député, Louncény Camara qui sont dans les locaux de ladite direction pour continuer à répondre aux questions des agents enquêteurs sur les cas des présumés détournement de deniers publics.

Selon nos informations, tout porte à croire que ces cadres du régime déchu cités ci ci-haut pourraient être déférés, aujourd’hui devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) où les plus chanceux peuvent être placés sous contrôle judiciaire et les malchanceux rejoindront l’ex-Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana et Cie à la maison centrale de Coronthie. Nous y reviendrons…

Elisa Camara

