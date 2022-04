DCIJ-GN: Damantang, Ibrahima Kourouma, Mamadi Camara …présents 

Les auditions des anciens ministres du régime déchu continuent à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale (DCIJ-GN).

Ce mardi 12 Avril, selon nos informations, ils sont sept (7) ministres à poursuivre leurs auditions concernant sur les faits de détournement de deniers publics devant les agents enquêteurs. Il s’agit: des ex-ministre de la sécuriex-ministres de la Securité Damantang Albert Camara, de la ville et de l’aménagement, Ibrahima Kourouma, des finances, Mamadi Camara, des sports, Bantama Sow, de la santé Général à la retraite Rémy Lamah, des affaires étrangères, Ibrahima Kalil KABA, de l’Ibdustrie et porte-parole du gouvernement Tibou Kamara.

Mais à préciser que parmi ces sept ex-ministres cités ci-haut, ce sont trois nous avons pu observer à leur rentrée aux environs de 12 heures: Albert Damantang Camara, Ibrahima Kourouma et Mamadi Camara.

Elisa Camara

+224654957322