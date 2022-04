DCIJ-GN: Damatang, Ibrahima Kourouma, Mamadi Camara rentrent à la maison pour revenir jeudi prochain

Après deux ( 2) heures d’audition, ce mardi 12 Avril, à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale (DCIJ-GN), en compagnie de leurs avocats, les anciens ministres, Albert Damantang Camara, Ibrahima Kourouma et Mamadi Camara ont été autorisés de regagner leur domicile respectif pour revenir jeudi prochain à 09 heures.

Tout comme le groupe de Kassory et Cie, ces 3 anciens dignitaires du régime Alpha Condé aussi sont devant les agents enquêteurs pour des faits présumés de détournement de deniers publics.

A noter que ce sont les anciens ministres de la sécurité, Albert Damantang Camara, de la ville et de l’aménagement du territoire, Ibrahima Kourouma, de l’économie et des finances, Mamadi Camara seulement qui étaient convoqués aujourd’hui parmi les membres du Gouvernement Kassory.

