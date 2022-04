DCIJ-GN- « Depuis le 4 avril, il n’y a pas d’audition, c’est une sorte de garde-à-vue qui ne dit pas son nom » (source)

Depuis plusieurs semaines. les anciens dignitaires du régime Alpha Condé -renversé le 5 septembre dernier par le Groupement des Forces Spéciales (GFS)- répondent à tour de rôle aux convocations des agents investigateurs de la gendarmerie nationale.

Nous venons de l’apprendre ce Jeudi 14 avril d’une source bien introduite au près de la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale (DCIJ-GN) que depuis le 4 avril dernier, il n’ya pas eu d’audition.

« Depuis le 04 avril il n’y a eu aucune audition ici. C’est une sorte de garde-à-vue qui ne dit pas son nom », nous renseigne notre source.

Ont répondu présents à la convocation de ce jeudi les anciens ministres de l’Habitat et de l’aménagement du territoire Dr Ibrahima Kourouma, de la sécurité et de la protection civile Damantang Albert Camara et des Finances Mamadi Camara.

Mamadou Yaya Barry