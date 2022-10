DCIJ-GN: Mamadou Sylla, Fodé Oussou, Cellou Baldé, Étienne et Cie rentrent chez eux…

Les leaders politiques membres du Quatuor convoqués ce lundi 24 octobre 2022, à la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale (DCIJ-GN) viennent de sortir des audiences. Ils ont été mis à la disposition de leurs avocats pour revenir le jeudi 27 octobre pour la suite de la procédure.

Ces acteurs politiques non des moindres sont poursuivis pour entre autres des faits liés à un attroupement interdit, de provocation, de coups et blessures,…

Parmi les leaders qui ont répondu présents ce lundi figure l’homme d’affaires et politique, président de l’UDG

Elhadj Mamadou Sylla et son vice-président Dembo Sylla, Dr Fodé Ousou Fofana vice-président de l’UFDG, ancien député à l’Assemblée nationale, Bano Sow, vice-président et Cellou Baldé, ancien député de l’UFDG et Coordinateur des fédérations de l’UFDG à l’intérieur du pays, Étienne Soropogui du MVC, Francis Haba de l’UDD, Bouya Konaté de UDIR.

Mamadou Yaya Barry