DCPJ. Deux présumés fauteurs de troubles arrêtés: « je ne sais pas qui est monté détruire la caméra »

Ce mercredi 2 février 2022, la direction centrale de la police judiciaire a présenté à la presse deux présumés fauteurs de troubles arrêtés lors des manifestations du 28 février dernier.

Selon Ibrahima Kalil Kènèma, commissaire de police, directeur central de la police judiciaire, il leur est reproché des coups et blessures volontaires, la destruction de biens publics et des troubles à l’ordre public.

« Pour ce qui est des détails, ils ont été entendus. Je ne vais pas rentrer dans les déclarations des auditions. Je réserve ça pour le tribunal. Les deux personnes sont Yaya Barry et Amadou Sara Bah.Yaya Barry reconnaît les les coups et blessures volontaires sur la personne de monsieur Samounka, dans la journée du 28 fevrier 2022. Effectivement, il leur est reproché la destruction de biens publics. Qu’est-ce que je veux dire, vous avez tous suivi les reseaux sociaux lors des manifestations du 28 fevrier. Beaucoup ont vu un jeune grimper les poteaux, décrocher la caméra de surveillance et la faire tomber. Donc c’est les faits de destruction de biens publics. Il ne reconnaît pas les faits mais puisque les images sont là, le tribunal saura apprécier. Il reconnaît tout de même les faits de coups et blessures sur la personne de Samounka dans la journée du 28 février. Samounka c’est un citoyen comme tout le monde qui a été agressé lors des manifestations. Vous savez comment les manifestations se passent. Quand tu n’es pas du côté des manifestants, facilement on t’agresse pour te retirer tes biens. Et c’est comme ça, Samounka a été dépossédé de ses biens .Pour ce cas précis, ils reconnaissent les faits mais pour la destruction des biens publics, ils nient les faits. Ma mission, elle est simple. C’est de les entendre, relever les éléments de preuves et les présenter devant le parquet. Le reste c’est au tribunal de juger..Tous ceux qui se livraient à ces genres de pratiques, ils seront interpellés parce que les caméras de surveillance sont placées un peu partout dans les différents carrefours de l’Axe, nous avons les images..Ils ont été arrêtés sur l’Axe », a déclaré le directeur central de la police judiciaire.

Quant aux deux présumées fauteurs de troubles, ils ont tous reconu quelques faits qui leur sont reprochés mais tout en niant la destruction de biens publics, plus précisément la destruction de la caméra cachée.

Présenté en premier, Yaya Barry dira que c’est le téléphone seulement qu’il a pris.

« Non je ne reconnais pas faits. Pour le couteau, c’est vrai. Ils m’ont pris avec ça car je travaille avec ça. Je suis un peintre. Le monsieur que j’ai agressé, il était en train de nous filmer quand on lui a retiré son téléphone en lui faisant du mal. On était au nombre de quatre personnes. L’acte s’est passé à la Cimenterie Solokourou », a déclaré Yaya Barry.

Amadou Sara Bah a abondé dans le même sens que son co-accusé : :les agents de la CMIS m’ont pris au bord de la route pour un problème de téléphone mais le propriétaire avait repris cela. C’est le propriétaire du téléphone même qui m’a vu dans le quartier en me disant où est son téléphone. Je lui ai dit que je ne le détiens pas. Mais pour la caméra, on m’a accusé. Je ne sais pas qui est monté pour détruire la caméra », a-t-il indiqué.Pour terminer, le directeur central de la police judiciaire dira que tous ceux qui se sont livrés à ces genres de pratiques, seront tous interpellés, parce que les caméras de surveillance sont placées un peu partout dans les différents carrefours de l’Axe.

Christine Finda Kamano