DCPJ : Fabou Camara demande à la population de participer à la sécurisation de nos villes

Hier mercredi, 21 avril 2021, au cours de la présentation des présumés malfaiteurs dirigés par Mohamed Sidy Diallo, qui, durant deux semaines ont enlevé, séquestré, violenté sur fond de demande de rançon à l’opérateur économique Dansoko, Fabou Camara, contrôleur général de police et directeur central de la police judiciaire a demandé à la population d’être vigilante et de donner des informations aux services de sécurité afin de mettre main sur les personnes de mauvaise foi.

« Qu’est-ce qui nous engage, la police nationale, à travers ses services techniques, la direction centrale de la police judiciaire et ses unités opérationnelles, c’est la protection des personnes et de leurs biens, c’est d’assurer la sécurité de la population. Pour ce faire, nous ne cesserons de demander à la population de participer à la sécurisation de nos villes, de nos personnes, mais aussi des biens en essayant au mieux d’être vigilante et de donner des informations à la police nationale, aux services de sécurité en général, afin que nous puissions anticiper sur la commission de ces actes criminels. Dans tous les cas, nos services, nos autorités, tous sont engagés résolument à combattre avec efficacité la grande criminalité mais aussi à assurer la sécurité de la population par la protection de leur personne mais aussi de leurs biens. Nous invitons donc la population à veiller et à rapporter dès que possible des informations permettant aux services de sécurité de procéder à l’identification, l’interpellation mais aussi la prévention de la commission de ces actes criminels », a indiqué Fabou Camara, contrôleur général de police.

A signaler que ces opérations d’enlèvement, de séquestration et de demande de rançon sont devenues monnaie courante en Guinée.

Christine Finda Kamano

