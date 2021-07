🛑DCPJ: Thierno Yaya Diallo libéré, Bogola Haba détenu

Deux membres de l’Alliance Nationale pour l’Alternance et la Démocratie (ANAD) ont été arrêté hier par la police à Conakry.

Après avoir passé quelques heures à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), Thierno Yaya Diallo, le président de la Guinée Moderne a recouvré sa liberté tard la nuit dernière.

« Thierno Yaya Diallo, président de la Guinée Moderne et de la commission Diplomatie et retâtions extérieures de l’ANAD a été libéré vers 1h du matin et Kéamou Bogola Haba est resté à la DPJ » a annoncé la cellule de communication de l’ANAD.

Les deux opposants membres de l’ANAD, une alliance politique dirigĂ©e par Cellou Dalein Diallo ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s par la police hier Ă Lambanyi, en banlieue de Conakey et conduits Ă la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). Et ce, quelques heures après la signature officielle de la nouvelle charte de l’ANAD.

Sadjo Bah

Selon une source policière, il est reprochĂ© au prĂ©sident d’honneur de l’UGDD Bogola Haba d’avoir tenu des “propos subversifs”.

Yaya Barry