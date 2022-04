De Condé à Doumbouya : les Etats-Unis dressent un tableau sombre des droits de l’homme en Guinée

Les États-unis d’Amérique ont fait l’état des droits de l’homme dans le monde. En Guinée, pays dirigé depuis le 5 septembre dernier par le CNRD, la junte qui a arrêté l’ancien président Alpha Condé, le rapport 2021 publié le 12 avril dernier [consultable sur le site du département d’Etat américain] dresse un tableau sombre des droits de l’homme en Guinée, de Alpha Condé au colonel Mamadi Doumbouya. Ci-dessous, l’intégralité dudit rapport traduit -approximativement- de l’anglais au français👇👇

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La Guinée était une république démocratique constitutionnelle jusqu’au 5 septembre, lorsque le colonel Mamadi Doumbouya et les forces spéciales militaires ont arrêté le Président Alpha Condé et saisi le pouvoir par un coup d’État. Le pays a tenu les élections présidentielles d’octobre 2020, en élisant le président Condé à un troisième mandat controversial avec 59,5% des voix à la suite d’un référendum de mars 2020 qui a modifié la constitution pour lui permettre de se présenter. Les observateurs internationaux et nationaux ont soulevé des préoccupations concernant la violence électorale généralisée, les restrictions à la liberté d’assemblée pacifique, le manque de transparence dans la tabulation des votes et les votes de vote sont très divergences.

Le Ministère de la Défense supervise la gendarmerie, et le Ministère de la sécurité supervise la police nationale. Après le 5 septembre, la junte militaire, dirigée par le Comité national de la réunification et du développement, a supervisé l’ensemble du gouvernement, alors que les ministères du gouvernement individuel ont continué d’être dirigés par des nommés civils. La gendarmerie et la police nationale partagent la responsabilité de la sécurité intérieure, mais seule la gendarmerie peut arrêter les policiers ou les militaires. L’armée a aussi des responsabilités de sécurité intérieure. Jusqu’au 5 septembre, les autorités civiles ont généralement maintenu un contrôle efficace sur les forces de sécurité. Il y a des rapports crédibles selon lesquels les membres des forces de sécurité ont commis de nombreux abus.

Le matin du 5 septembre, le chef du groupe des forces spéciales militaires guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir du gouvernement. Le colonel Doumbouya s’est déclaré chef de l’État, a dissous le gouvernement et l’Assemblée nationale, et a suspendu la constitution. Doumbouya a annoncé la création d’un comité national de regroupement et de développement, dont le gouvernement de la réunification et du développement est composé principalement d’officiers militaires. Le 27 septembre, le colonel Doumbouya a publié la Charte de transition, qui remplace la constitution et la loi jusqu’à ce qu’une nouvelle constitution soit promulguée. En décembre, le gouvernement militaire avait relâché 364 membres de l’opposition politique arrêté par l’ancien président Conde’et a pardonné cinq autres personnes auparavant condamnées.

Des questions importantes sur les droits de l’homme incluent des rapports crédibles: des meurtres illégaux ou arbitraires, y compris des meurtres extrajudiciaires par le gouvernement; torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ou châtiment par le gouvernement; conditions de prison sévères et menacées de la vie; arrestation ou détention arbitraire; prisonniers politiques ou détenus; problèmes graves avec l’indépendance de la justice; ingérence arbitraire ou illégale avec la vie privée; châtiment de la famille Des questions importantes sur les droits de l’homme incluent des rapports crédibles: des meurtres illégaux ou arbitraires, y compris des meurtres extrajudiciaires par le gouvernement; torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ou châtiment par le gouvernement; conditions de prison sévères et menacées de la vie; arrestation ou détention arbitraire; prisonniers politiques ou détenus; problèmes graves avec l’indépendance de la justice; ingérence arbitraire ou illégale avec la vie privée; châtiment de la famille et la responsabilité de la violence fondée sur le sexe; le trafic de personnes; les crimes impliquant la violence ou les menaces de violence à l’encontre des femmes, des homosexuels, des bisexuels, des transgender, des personnes âgées, des personnes intersexuelles, de l’existence de lois qui criminalisent le comportement sexuel consensuel entre les adultes; et l’existence des pires formes de travail d’enfants.

L’impunité des fonctionnaires est restée un problème. Le gouvernement Conde a pris des mesures minimales pour poursuivre ou punir les fonctionnaires qui ont commis des abus ou de corruption.

Section 1. Respect de l’intégrité de la personne

A. LA PRIVATION DE L’ARBITRAIRE DE LA VIE ET D’AUTRES ENFANTS ILLÉGAUX OU POLITIQUEMENT MOTIVÉS

Il y a eu de nombreux rapports selon lesquels le gouvernement ou ses agents ont commis des meurtres arbitraires ou illégaux. Les officiers chargés d’enquête sur les meurtres de la sécurité incluent les services de sécurité civils et militaires, les tribunaux civils et militaires et les inspecteurs généraux au sein du Ministère de la sécurité et de la protection civile.

Les combats au cours du coup d’État de septembre ont été limités au quartier de Conakrys Kaloum, avec la presse rapportant huit à 20 membres de l’armée tués.

Selon Amnesty International, dans les mois qui ont abouti à l’élection présidentielle de 2020, entre octobre 2019 et juillet 2020, les forces de sécurité ont tué au moins 50 personnes et blessé plus de 200 personnes. Les sources d’opposition ont affirmé que les forces de sécurité ont tué 99 personnes entre octobre et décembre 2020 pendant et après l’élection présidentielle. Le gouvernement n’a pas confirmé le nombre de personnes tuées au cours de cette période.

L’impunité a persisté pour les abus commis par les acteurs de l’État ces dernières années, y compris le massacre du stade de Conakry de 2009 par les forces de sécurité. Au moins 150 manifestants de l’opposition ont été tués et plus de 100 femmes et filles ont été violées. Depuis 2011, le pouvoir judiciaire a confirmé des inculpations contre 13 personnes. Deux des chefs d’état-major du massacre, le colonel Claude Pivi et le colonel Moussa Tiegboro Camara, ont servi à des postes de gouvernement de haut niveau pendant l’administration Conde. Tiegboro a conservé son poste de haut niveau au sein du Comité national de la réunification et du développement (CNRD) à la fin de l’année. Le général Mathurin Bangoura, une personne d’intérêt dont l’inculpation a été licenciée à la suite d’un examen judiciaire, est resté gouverneur de Conakry jusqu’en septembre.

Le comité d’administration a été établi en 2018 pour organiser un futur procès pour les auteurs du massacre de stade 2009 a repris son travail pendant l’année. L’organe a été reconcié en janvier après avoir tenu de réunions en 2020 à cause de COVID-19. Lors de la réunion du comité de direction de mai, le ministre de la justice a esquissé une feuille de route pour un procès éventuel; cependant, à partir du 4 septembre, aucune date d’essai n’avait été annoncée. L’administration Conde a cité la nécessité d’une formation et d’une construction de capacités pour les juges en raison de l’annonce tardive d’une date d’essai. Le 27 novembre, une délégation internationale de la Cour pénale a rencontré le CNRD pour exiger que le procès du massacre du stade commence. Le 3 décembre, le Ministère de la Justice a rencontré le comité de direction du massacre de stade. Le 22 décembre, l’ancien chef d’État de 2008, le capitaine Moussa Dadis Camara, qui a été inculpé pour son rôle présumé dans le massacre du stade, est revenu dans le pays après avoir vécu dans un exil autoimposé au Burkina Faso. Dans les déclarations faites à la presse, le capitaine Camara a déclaré qu’il était prêt à se présenter au procès. La feuille de route du 25 décembre du CNRD a encore encore réintégré le soutien des gouvernements de transition au procès, mais n’a pas prévu de procédures judiciaires.

B. DISPARITION

Il n’y a pas eu de rapports sur les disparitions des autorités gouvernementales ou au nom des autorités gouvernementales.

C. LA TORTURE ET LES AUTRES CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANT TREATMENT OU PUNISHMENT

Bien que la Constitution et la loi interdisent la torture et d’autres châtiments cruels, inhumains ou dégradants, les observateurs des droits de l’homme ont signalé que les fonctionnaires du gouvernement continuent d’employer de telles pratiques en toute impunité.

L’abus de détenus dans les centres de détention du gouvernement a continué. Les agents de sécurité sont désignés comme des policiers judiciaires ont abusé des détenus pour contraindre les confessions. Les militants des droits de l’homme ont noté les abus les plus épouvantables qui ont eu lieu pendant les arrestations ou dans les centres de détention. Les associations de droits de l’homme ont déclaré que les plaignants présentent souvent des preuves d’abus et que les gardiens n’ont pas enquêté sur ces plaintes. Ces organisations non gouvernementales (ONG) ont également affirmé que les gardes ont abusé des détenus, y compris des enfants, et ont contraint certaines femmes à échanger le sexe pour un meilleur traitement.

D’après la Conduit dans les missions de terrain de l’ONU portail en ligne, il y a eu une allégation d’exploitation sexuelle et d’abus de la part des soldats de la paix du pays déployés à la mission de la stabilisation de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, qui impliquait une relation exploitative avec un adulte. À partir de septembre, l’ONU enquêtait sur l’allégation.

L’impunité est un problème important dans les forces de sécurité, en particulier dans les gendarmes, la police et les forces militaires. Les facteurs qui contribuent à l’impunité incluent la corruption, le manque de formation, la politisation des forces et le manque de transparence dans les enquêtes. Les officiers chargés d’enquête sur les abus incluent les tribunaux civils et militaires et les inspecteurs du gouvernement général au sein du Ministère de la sécurité et de la protection civile. En septembre, le CNRD a annoncé un nouveau nombre public sans péage pour que les citoyens se rendent compte des abus de pouvoir par les forces de défense et de sécurité. À la fin de l’année, le CNRD avait retiré deux soldats des forces armées pour vandalisme et pillage sur la base d’informations reçues de la ligne directe.

Conditions de la prison et de détention

Les conditions dans les prisons civiles, qui sont sous la supervision du Ministère de la justice, sont restées abusives, avec une mauvaise assainissement, une malnutrition, une maladie et un manque d’attention médicale pervasive dans tout le système pénitentiaire. Les conditions auraient été pires dans les services de détention de gendarme et de police conçus pour des détentions à court terme.

Conditions physiques: La surpopulation est restée un problème. Selon les sources gouvernementales, entre janvier et février, la prison centrale de Conakry à Conakry détenait 1,570 prisonniers dans une installation conçue pour 300 (523% de la capacité totale); Nzerekore détenait 271 prisonniers dans une installation conçue pour 80 (339% de la capacité totale); et Kakan détenait 229 dans une installation conçue pour 80 (286% de la capacité totale). Les programmes de réhabilitation financées par le gouvernement sont sous-financés et inefficaces, ce qui amène certaines ONG à tenter de combler le vide.

Les fonctionnaires de la prison ont des hommes et des femmes séparément. Les autorités ont tenu des mineurs dans des sections séparées dans des prisons et des installations de détention, où ils dormaient sur des lits de bois de fer sans matelas, ou par étage parce qu’il faisait trop chaud sur les bunks supérieurs en dessous du toit métal de l’immeuble de l’immeuble de l’\8217. Les fonctionnaires de la prison ne séparent pas les détenus provisoires des prisonniers condamnés. Il y a eu des rapports où le gouvernement a eu du mal à suivre l’emplacement des détenus provisoires dans le système judiciaire.

Entre décembre 2020 et janvier, au moins trois membres de l’opposition sont morts en détention provisoire, en raison de mauvaises conditions de vie en prison. Un quatrième membre est mort peu après sa libération en décembre 2020. Les autorités n’ont pas enquêté sur les plusieurs morts de prisonniers.

Bien que le Ministère de la justice ait administré des prisons civiles, les prisonniers auraient contrôlé des missions cellulaires et fourni de meilleures conditions dans certains centres de détention aux prisonniers qui ont pu payer. Les rumeurs ont persisté que les gardiens n’ont pas tenu les ordres de la cour de libérer les prisonniers jusqu’à ce que les pots-de-vin soient payés.

Le manque de personnel de santé, de médicaments et de fournitures médicales dans les prisons, combinées à la malnutrition et à la déshydratation, a parfois fait une infection ou une maladie menacée; des cas de beriberi ont été enregistrés. Seuls deux des 31 centres de détention avaient un médecin et un personnel médical à temps plein. Les rapports de surpopulation dans les quartiers médicaux dans les centres de détention sont courants, y compris à la prison centrale de Conakry. Les prisonniers se sont appuyés sur des membres de la famille, des œuvres de bienfaisance ou des ONG pour apporter des médicaments, mais les visiteurs ont souvent dû payer des pots-de-vin pour fournir le médicament aux prisonniers.

La mauvaise gestion et la négligence étaient prévus. Les toilettes ne fonctionneraient pas, et les prisonniers dormaient souvent et mangeaient dans le même espace utilisé à des fins d’assainissement. L’accès à l’eau de baignement était inadéquat. De nombreuses prisons sont d’anciens entrepôts avec peu de ventilation et peu d’accès à l’électricité pour la climatisation ou d’autres techniques de refroidissement.

Les ONG ainsi que l’Institution nationale des droits de l’homme ont signalé une malnutrition endémique dans tout le système pénitentiaire. Les autorités ont fourni de la nourriture à la prison centrale de Conakry, mais la plupart des directeurs de prison se sont appuyés sur des œuvres de bienfaisance et des ONG pour fournir de la nourriture aux détenus. La prison centrale de Conakry prétendait qu’elle fournissait deux repas par jour; cependant, les ONG rapportaient des prisonniers à Conakry et ailleurs ne recevaient qu’un repas par jour et que beaucoup se sont appuyés sur la nourriture de leur famille ou d’autres sources extérieures. Les gardes exigent souvent des pots-de-vin pour livrer de la nourriture aux prisonniers, qu’ils ont ensuite fréquemment confisqués.

Le Bureau de l’ONU du Haut-Commissaire aux droits de l’homme et aux ONG ont noté que les conditions dans les centres de détention de gendarmerie, qui ont l’intention d’accueillir des détenus pendant au moins deux jours alors qu’ils attendaient le traitement des tribunaux, sont bien pires que dans les prisons. Cette détention temporaire pourrait durer de quelques jours à plus de deux ans et les installations n’ont pas de systèmes établis pour fournir des repas ou des traitements médicaux. Comme dans le cas des prisons, les installations de gendarmerie étaient danques et non anitaires.

Administration: Les autorités pénitentiaires n’ont pas enquêté sur des allégations crédibles d’abus ou de conditions de prison inhumaines. Les prisonniers et les détenus ont le droit de se plaindre, mais ils ont rarement été dus à d’éventuelles représailles des gardiens de prison. Les prisonniers doivent utiliser un avocat pour déposer une plainte, mais les avocats étaient rares et coûteux. Les autorités pénitentiaires n’ont reçu guère de formation pénale formelle et les gardiens de prison n’ont reçu que une formation militaire de base rudimentaire conçue pour les gendarmes. L’égalité des droits de l’ONG locale pour tous, selon la pratique religieuse, est limitée aux prisons autres que la prison centrale de Conakry. Les prisonniers se plaignent d’avoir régulièrement reçu l’accès aux visiteurs, y compris aux membres de la famille. Les visiteurs sont souvent tenus de payer des pots-de-vin pour accéder aux prisonniers.

Surveillance indépendante: Les ONG locales telles que l’égalité des droits pour tous et l’Association pour le soutien des réfugiés, des personnes déplacées et des détenus ont reçu un accès régulier et sans papiers à la prison centrale de Conakry; les autorités ont rarement accès à d’autres installations pour surveiller les conditions.

Les conditions de prison militaire, gérées par le Ministère de la Défense, ne peuvent être surveillées puisque le gouvernement a refusé l’accès aux groupes de défense des prisons et aux organisations internationales. Bien que les autorités militaires aient affirmé qu’elles ne détenient pas des civils dans des prisons militaires, des affaires ont été rapportées par la suite en contradiction avec cette affirmation. Avant le coup d’État de septembre, les rapports indiquent qu’une prison existait dans un camp militaire sur l’île de Kassa et que les prisonniers politiques étaient parfois détenus dans un camp militaire près de Kankan.

D. L’ARRESTATION D’ARBITRAIRE OU LA DÉTENTION

La Charte de transition, la constitution précédente et la loi interdisent l’arrestation et la détention arbitraire, mais le gouvernement n’a pas toujours respecté ces interdictions.

La loi prévoit le droit de toute personne de contester la légitimité de son arrestation ou de sa détention, mais peu de détenus ont choisi cette option en raison des difficultés qu’ils pourraient affronter et de la crainte de la rétorsion.

Arrêter les procédures et traitement des détenus

Bien que la loi exige des mandats d’arrêt, la police n’a pas toujours suivi ce protocole. La loi prévoit également que les détenus soient accusés dans les 48 heures, renouvelables une fois si l’on est autorisés par un juge. Dans les cas impliquant la sécurité nationale, la loi permet d’augmenter la durée d’origine de la détention à 96 heures, une fois renouvelable. De nombreux détenus ont été détenus pendant des périodes bien plus longues avant d’être inculpés. Les autorités ont détenu la plupart des détenus dans les trois principales prisons indéfiniment et sans procès.

La loi exclut l’arrestation des personnes dans leurs foyers entre 9 heures et 6 heures, mais des arrestations entre ces temps ont eu lieu. Après avoir été inculpé, l’accusé peut être tenu jusqu’à la conclusion de l’affaire, y compris une période d’appel. Les autorités ignorent systématiquement la disposition légale de l’autorisation d’un avocat et n’ont pas fourni aux accusés indigents d’un avocat aux frais du gouvernement.

La libération en caution est à la discrétion du magistrat en vertu de la juridiction de l’affaire. La loi permet aux détenus d’accéder rapidement aux membres de la famille, mais l’accès est parfois refusé ou restreint jusqu’à ce que les familles paient des pots-de-vin aux gardiens dans les services de détention.

Arrestation arbitraire: Le CNRD a arrêté arbitrairement l’ancien président Alpha Condé le 5 septembre. Le 27 novembre, les autorités ont déménagé l’ancien président Condé de son emplacement précédent dans la maison de sa femme dans le quartier de Dixinn de Conakry. En décembre, il est resté sous arrestation à la maison sans accusation.

En février 2020, les autorités ont arrêté sans charge plus de 30 personnes dans divers quartiers Conakry et les ont détenues pendant plus d’un mois au camp de Soronkoni à Kankan, en Haute-Guinée. Les détenus ont signalé qu’ils avaient été arrêtés par la police et d’autres unités de service de sécurité, qu’ils étaient isolés et qu’ils n’avaient aucun contact avec leur famille. À la suite de la violence postélectorale à Nzerekore en mars 2020, les sources locales ont signalé qu’au moins 40 personnes ont été transférées au même camp de Soronkoni. À partir de septembre, le CNRD a publié cinq de ces détenus supplémentaires. En décembre, le CNRD a libéré un total de 364 prisonniers politiques. (Voir section 1. e., les prisonniers politiques et les détenus, pour les détails sur la situation postélectorale.)

Détention provisoire: En février, les détenus de la population pénitentiaire constituaient 72% de la population pénitentiaire. Des informations n’étaient pas disponibles sur la durée moyenne des détentions, ou si les détentions dépassaient la peine maximale possible.

La loi stipule que lorsque le procureur a délivré un mandat d’arrêt contre une personne ou une personne est interrogée par un juge d’instruction, l’individu peut rester en détention pendant un maximum de 24 mois dans des circonstances liées à la sécurité nationale.

En juin, les autorités ont provisoirement relâché un garçon, 17 ans, qui a passé trois ans en détention provisoire à la prison centrale de Conakry. Le garçon a été arrêté en 2018 et accusé de rassemblement non autorisé. Selon son avocat, il a été arrêté dans un quartier de Conakry près d’où un policier a été tué plusieurs jours auparavant. À partir de décembre, les autorités n’ont pas fixé de date d’essai pour l’affaire.

E. DÉNIER DU PROCÈS PUBLIC ÉQUITABLE

Bien que la constitution et la loi prévoient un pouvoir judiciaire indépendant, le système judiciaire est plaqué par la corruption. La Charte de transition stipule également l’engagement du CNRD en faveur d’un pouvoir judiciaire indépendant. Le processus judiciaire manque souvent d’indépendance et d’impartialité. Le statut politique et social a souvent influencé les décisions. Une pénurie d’avocats et de magistrats qualifiés, de lois obsolètes et restrictives, de népotisme et de parti pris ethnique limité l’efficacité de la justice. Les ordres du tribunal intérieur n’ont souvent pas été appliqués. Par exemple, certains prisonniers ont ordonné d’être libérés par les tribunaux sont restés en détention parce qu’ils n’ont pas payé les frais de sortie aux gardiens. D’autre part, les criminels politiquement liés ont souvent échappé à l’accusation.

De nombreux citoyens, en colère contre la corruption judiciaire ou sans autre choix, se sont appuyés sur des systèmes traditionnels de justice au niveau du village ou du quartier urbain. Les délinquants ont présenté leurs affaires civiles devant un chef de village, un chef de quartier ou un conseil d’hommes sages. La ligne de division entre les systèmes de justice formelles et informels était vague, et les autorités ont parfois fait référence à une affaire du système officiel au système traditionnel pour assurer le respect de toutes les parties. De même, une affaire qui n’est pas résolue à la satisfaction de toutes les parties du système traditionnel pourrait être mentionnée au système formel d’ajustement. Dans le système traditionnel, les preuves données par les femmes portaient moins de poids (voir section 6, Women).

Procédures d’essai

La Charte de transition, la constitution antérieure et la loi prévoient le droit à un procès juste et public, et un pouvoir judiciaire indépendant, bien qu’il soit chargé de corruption et d’efficacité limitée, s’est généralement efforcée d’appliquer ce droit.

Les procès sont publics et les accusés ont le droit d’être présents et de consulter un avocat en temps voulu. Les procès doivent être opportuns. L’accusation prépare un dossier d’affaire, y compris le témoignage et d’autres preuves, et fournit une copie pour la défense. Les défenseurs ont le droit d’affronter et d’interroger les témoins de l’accusation et de présenter des témoins et des preuves en leur nom propre. La loi prévoit la présomption d’innocence des accusés, l’indépendance des juges, l’égalité des citoyens devant la loi, le droit de l’accusé à l’avocat (mais seulement pour les crimes majeurs) et le droit d’appeler une décision judiciaire, mais ces droits n’ont pas été respectés de manière cohérente.

Les autorités doivent informer rapidement les accusés des accusations. Les défenseurs ont droit à l’aide gratuite d’un interprète, si nécessaire. Les défenseurs ont généralement un temps suffisant, mais manquent de ressources, comme l’accès à un avocat, pour préparer une défense. La plupart des affaires n’ont jamais été jugées.

Bien que le gouvernement soit responsable du financement des frais de défense juridique dans des affaires pénales graves, il a rarement versé des fonds à cette fin. L’avocat de la défense n’a souvent reçu aucun paiement. Les autorités autorisent les détenus à l’accès à leurs clients, mais souvent à la condition que les gardiens de prison ou les gendarmes soient présents. La loi prévoit que les accusés ont le droit de ne pas être contraints de témoigner ou d’avouer sa culpabilité, mais la torture ou d’autres conditions de traitement et de conditions dans les centres de détention sapent cette protection.

Les prisonniers et les détenus politiques

Le gouvernement précédent et le CNRD ont arrêté ou convoqué des individus sans cause. La société civile a décrit les actions comme une intimidation politique. Les sources locales ont estimé que le nombre de ces personnes d’arrestations ou d’individus convoqués soit plus de 300. Le gouvernement autorise régulièrement l’accès à ces personnes par le Comité international de la Croix-Rouge ou d’autres organisations de droits de l’homme ou d’autres organisations humanitaires.

En mai, les autorités ont relâché 40 détenus arrêtés à la suite de la violence postélectorale d’octobre 2020. Neuf des détenus libérés ont été arrêtés par les forces de sécurité pour leur proximité avec l’attaque de la mafia d’octobre 2020 sur un train de fret exploité par le producteur d’aluminium Rusal, dans lequel, selon le gouvernement et les rapports de presse, les agresseurs ont tué quatre membres de la force de sécurité.

En juin, le président Conde a pardonné quatre membres de l’opposition de haut niveau qui ont demandé la clémence à la suite de leurs convictions. Bien que les quatre aient été pardonnés et libérés, les condamnations restent partie de leur dossier.

En juillet, le gouvernement a annoncé que quatre membres de haut niveau de l’Union des forces démocratiques de la Guinée ont été libérés conditionnellement pour des raisons médicales. Les membres ont été auparavant emprisonnés pour leur rôle présumé dans la violence postélectorale à la suite de l’élection présidentielle de 2020 octobre. L’un d’entre eux a été renvoyé en prison en août pour avoir violé les conditions de sa libération provisoire. Il était également parmi les 79 détenus libérés par le CNRD le 7 septembre.

Le 5 septembre, le colonel Doumbouya et le CNRD ont annoncé leur intention de libérer tous les prisonniers et militants politiques emprisonnés pendant l’ancien président Conde’. Le CNRD a demandé que les ministères de la Justice et de la Défense coordonnent étroitement avec le ministère public du ministère public, l’administration pénitentiaire et les avocats de libérer tous les détenus.

Le 7 septembre, le CNRD a libéré 79 détenus politiques de la prison centrale de Conakry. De nombreux membres de l’opposition éminents comme Oumar Sylla (Fonike Mengue), Abdoulaye Bah, Etienne Soropogui, Ismael Conde et Keamou Bogolan Haba. Le 24 septembre, le CNRD a relâché 12 détenus, dont cinq soldats et deux civils détenus à Conakry, et cinq soldats détenus au Camp Soronkoni. Le 28 septembre à Kankan, le CNRD a libéré un détenu militaire et le colonel Doumbouya a pardonné cinq soldats précédemment condamnés et emprisonnés.

Avant le coup d’État du 5 septembre, en février Amnesty International a signalé qu’au cours des élections de mars et d’octobre 2020, il y avait 400 arrestations arbitraires à l’encontre des opposants et des membres de la société civile après l’élection présidentielle. Les avocats des détenus ont signalé que les autorités ont fait de nombreuses arrestations pendant les fouilles de maison dans les quartiers considérés comme des forces de l’opposition. Les autorités auraient également utilisé une force excessive dans les arrestations. Le gouvernement a annoncé que ces individus ont été arrêtés pour avoir participé à la violence postélectorale.

En mars, le président Conde a pardonné sept mineurs qui auraient été membres de l’opposition et qui auraient été arrêtés immédiatement après l’élection présidentielle d’octobre 2020 pour une assemblée illégale sur une route publique.

Processes judiciaires et édités civiles

La loi prévoit une procédure judiciaire en matière civile, y compris les poursuites en cas de dommages et intérêts pour abus des droits de l’homme. Les individus ont déposé peu de poursuites en quête d’abus des droits de l’homme, en partie en raison de la crainte publique d’inculper les membres de la force de sécurité et d’un manque de confiance dans la compétence et l’impartialité de la justice. Certaines affaires ont été formulées par la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

saisie et restitution de la propriété

En 2019, le gouvernement a expulsé par la force des personnes de quatre quartiers de Conakry. Le gouvernement prétendait que les habitants étaient des squatters sur des terres depuis longtemps prévues en tant que site de délocalisation de plusieurs ministères. Les autorités ont démoli un bâtiment estimé à 2,500 bâtiments, ce qui a entraîné 20,000 personnes expulsées, dont certaines auraient eu la propriété légale de leur terre. Les victimes ont formé un collectif et ont fait appel à la Cour de justice de la CEDEAO pour une indemnisation. Le 11 septembre, l’association de la victime de l’’a fait une déclaration publique demandant une aide et l’inculpation de l’ancien ministre du logement pour avoir détruit leurs maisons. Au 30 septembre, la Cour de justice de la CEDEAO a suspendu toutes les poursuites judiciaires existantes avec le pays en raison du coup d’État d’État. Le gouvernement n’a fait aucun effort pour protéger, aider, réinstaller ou intégrer ces personnes déplacées dans d’autres domaines.

F. L’ARBITRAIRE OU L’INGÉRENCE ILLÉGALE AVEC LA VIE PRIVÉE, LA FAMILLE, LA MAISON OU LA CORRESPONDANCE

La Constitution et la loi interdisent de telles actions, mais la police aurait ignoré les procédures juridiques dans la poursuite de suspects criminels, y compris lorsqu’elle a servi leurs intérêts personnels. Les autorités ont parfois retiré les personnes de leurs foyers sans autorisation légale, volé leurs biens personnels et exigent un paiement pour la libération de leurs biens.

Le gouvernement a continué d’arrêter ou de punir les membres de la famille pour des délits présumés commis par des parents.

Section 2. Respect des libertés civiles

A. LIBERTÉ D’EXPRESSION, Y COMPRIS POUR LES MEMBRES DE LA PRESSE ET D’AUTRES MÉDIAS

La Charte de transition du 27 septembre prévoit la liberté d’expression, y compris pour les membres de la presse et d’autres médias, et stipule des lois relatives à la liberté d’expression, qui étaient en place avant le coup d’État du 5 septembre, resterait en vigueur.

Avant le 5 septembre, la Constitution et la loi prévoient la liberté d’expression, y compris pour la presse, mais il y avait de multiples rapports d’efforts gouvernementaux pour intimider la presse et limiter la liberté de la presse.

Liberté d’expression pour les membres de la presse et d’autres médias, y compris les médias en ligne: Les médias indépendants et appartenant à l’opposition sont actifs et ont généralement exprimé une grande variété de vues. Les médias imprimés ont une portée limitée. La radio est restée la source la plus importante pour le public, et de nombreuses stations privées diffusées dans tout le pays. Les émissions d’appel radio FM étaient populaires et permettaient aux citoyens d’exprimer un large mécontentement avec le gouvernement. Une augmentation des sites d’information en ligne reflète la demande croissante de vues divergentes. Néanmoins, les allégations contre ou les critiques du gouvernement Conde pourraient entraîner des représailles gouvernementales, y compris des suspensions, des amendes et des arrestations. Le CNRD aurait pris des représailles contre un média qui était affilié à l’ancien président Conde.

Violence et harcèlement: Il y a eu des rapports d’arrestations arbitraires, de harcèlement et d’intimidation des journalistes par les fonctionnaires du gouvernement Conde et les autorités de transition du CNRD.

Le 18 juillet, la police a arrêté le journaliste Habib Marouane Kamara à Conakry et l’a emmené au bureau du Directeur de la police judiciaire où il a été interrogé pendant plusieurs heures. Selon son avocat, Kamara a été poursuivi pour diffamation et chantage à la suite d’une plainte du nouveau directeur de la Compagnie d’eau de Guinée. Kamara a déjà critiqué les nominations des cadres de l’entreprise d’eau, y compris la femme du PDG’, sur sa page Facebook. L’Union des professionnels de la presse privée a dénoncé son arrestation et l’absence d’une convocation judiciaire. Les autorités ont libéré Kamara après deux nuits en garde à vue.

Le 9 octobre, les forces de sécurité ont attaqué le complexe de Djomaun média privé avec des liens rapportés avec l’ancien président Conde. Les militaires ont affirmé qu’ils cherchaient des véhicules gouvernementaux manquants, bien qu’ils n’aient pas de mandat pour entrer dans le complexe. Les armes ont éclaté sur les lieux, blessant deux personnes, après Djoma Mdia Les gardes de sécurité ont refusé d’accorder l’accès.

Censure ou restrictions contenues: Le gouvernement Conde a pénalisé les médias et les journalistes qui ont diffusé des articles critiquant les fonctionnaires du gouvernement et leurs actions. Certains journalistes ont accusé les fonctionnaires d’avoir tenté d’influencer le ton de leur rapport.

Il y a également eu des rapports de la CNRD qui ont empêché les journalistes de couvrir certaines réunions gouvernementales de transition et de geler les avoirs de la Commission de la Commission européenne. Djomaun média lié à l’ancien président Conde. Selon les sources médiatiques, les comptes bancaires ont été gelés en raison de mouvements d’argent injustifiés. DjomaLe fondateur, Kabinet Sylla (connu sous le nom de Bill Gates), était un ancien fonctionnaire du gouvernement et confiant de l’ancien président Conde. À la fin de l’année, les comptes sont restés inaccessibles.

Le 8 octobre, selon Reporters Sans Borders, les autorités du CNRD ont restreint plusieurs chaînes de télévision privées de filmer le Premier ministre Mohamed Beagovui en cérémonie de jure en cours. La Guinée de Radio Television de la télévision de l’État était souvent la seule sortie médiatique invitée à couvrir les réunions du gouvernement Conde; elle est restée la seule plateforme d’annonces officielles du CNRD.

Lois de la diffamation/diffamation: La Libee contre le chef de l’État, la calomnie et les fausses rapports sont des délits criminels soumis à une peine d’emprisonnement jusqu’à cinq ans et à des amendes lourdes. CondConde les fonctionnaires ont utilisé ces lois pour harceler les dirigeants de l’opposition et les journalistes. Les journalistes ont présumé que les poursuites en diffamation ont ciblé des personnes critiques à l’égard du gouvernement pour faire taire la dissident.

Le 4 février, un tribunal de Conakry a condamné le journaliste sportif Ibrahima Sadio Bah à six mois de prison et à une amende monétaire pour avoir diffaminé Mamadou Antonio Souare, le président de la fédération nationale de football.

Le 27 février, les autorités ont arrêté et arrêté journaliste sportif et historien Amadou Dioulde Diallo pour avoir insulté le président Conde lors d’une émission de radio. Les journalistes sans frontières, les associations de presse locales et l’Organisation Guinéenne pour la défense des droits de l’homme ont exprimé leur inquiétude à l’égard de l’arrestation et dénoncé son emprisonnement, affirmant qu’il s’agissait d’une violation de la loi sur la liberté de la presse. Le 19 mai, un tribunal l’a condamné à une amende substantielle et l’a libéré.

En janvier, trois journalistes détenus depuis 2018 par la station de radio privée Nostalgie FM, ont été poursuivis pour diffamation, dénonciation calomnieuse et insultes. Les journalistes ont été condamnés le 13 à deux mois d’emprisonnement avec sursis et une amende. Lors d’un épisode de leur émission de radio de 2018 Afrique 2025un ancien enseignant de l’école diplômée Saint Joseph de Cliny a appelé à dénoncer les conditions de travail à l’école. En réponse, le directeur de l’école a déposé une plainte contre les journalistes qui ont accueilli la diffusion. L’avocat des journalistes de l’année a annoncé qu’ils allaient faire appel de la décision. En décembre, l’appel était en cours auprès de la Cour d’appel de Conakry. Plusieurs associations de presse locales ont publié une déclaration de presse annonçant leur soutien aux journalistes et ont préconisé l’annulation de leur peine. Le 15 janvier, l’Union des professionnels de la presse privée a tenu un siège au tribunal pour dénoncer la décision.

En décembre 2020, la ministre de l’Éducation technique et de la formation professionnelle Zenab Nabaya a poursuivi en justice les trois journalistes pour diffamation pour avoir publié une histoire qui l’impliquait dans le détournement d’environ 219 milliards de francs guinéens (GNF) ($22,3 millions de dollars) dans des fonds publics en tant que ministre et dans les anciens postes de directeur des finances dans les ministères de la santé et de l’agriculture. Le ministre a retiré l’action en février après que le tribunal ait déclaré qu’il ne pouvait pas procéder à l’affaire alors qu’il y avait une enquête en cours sur les allégations de détournement de fonds (voir section 4, corruption et manque de transparence au sein du gouvernement).

Sécurité nationale: Les autorités utilisent la loi pour punir les journalistes et les cadres dans les médias critiques du gouvernement.

En novembre 2020, après avoir été détenu pendant trois semaines, le blogueur pro-opposition Guinéenne-canadienne Mamady Conde (alias Madic 100 Frontieres) a été accusé de diffamation, de menaces, de xénophobie, d’incitation à une révolte et de nuire aux intérêts fondamentaux de l’État. Il a été condamné le 8 février et condamné à cinq ans de prison et a été condamné pour avoir téléchargé et diffusé des messages, des photos, des dessins de nature raciste, de xénophobie, de la menace, de la violence et des insultes par le biais d’un système informatique. Ensuite, le président Conde a pardonné à Mamady Conde en plus de trois autres membres de l’opposition de haut niveau en juillet après les quatre lettres de contrition écrites à la recherche de la clémence.

Liberté d’internet

Le gouvernement Conde a restreint et perturbé l’accès à Internet. Il ne censure pas le contenu en ligne et il n’y a pas eu de rapports crédibles par le gouvernement qui a suivi les communications privées en ligne sans autorité juridique appropriée. Toutefois, le gouvernement Conde a surveillé les plateformes des médias sociaux et exploité la loi pour punir les journalistes pour avoir publié ou partager des informations critiques du gouvernement.

Liberté académique et évènements culturels

Il n’y a pas eu de rapports sur les restrictions gouvernementales sur la liberté académique.

B. LES LIBERTÉS DE L’ASSEMBLÉE ET DE L’ASSOCIATION PACIFIQUES

La Charte de transition et la loi prévoient la liberté d’assemblée et d’association pacifiques, tout comme la Constitution avant sa suspension le 5 septembre.

Liberté d’Assemblée pacifique

La Charte de transition et la Constitution précédente prévoient la liberté d’assemblée et d’association pacifiques, mais le gouvernement Conde et le CNRD ont restreint ce droit, principalement pour atténuer l’étendue de la COVID-19. La loi interdit toute réunion qui a un caractère ethnique ou racial ou toute réunion – dont la nature menace l’unité nationale. Avant le 5 septembre, le gouvernement a besoin d’une notification d’avance de 72 heures pour les réunification publique. La loi autorise l’interdiction de manifestations ou de réunions si les autorités locales estiment que l’événement constitue une menace pour l’ordre public. Les autorités peuvent rendre des organisateurs d’événements pénalement responsables en cas de violence ou de destruction de biens. La loi punit quiconque entrave le droit de manifester à une peine d’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende substantielle.

Le CNRD a utilisé des restrictions précédentes COVID-19 pour limiter les réunions publiques non non autorisées. Bien que le CNRD ait permis des marches célébraires montrant son soutien au colonel Doumbouya, le 11 septembre, le CNRD a interdit toutes les marches et toutes les manifestations sur des raisons de santé publique. Le CNRD a fermement condamné un Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) a été mené par l’aéroport international de Conakry au Circle de Bambeto le 18 septembre, se félicitant du retour du chef de la FNDC en exil Sekou Koundouno. Aucune violence n’a été signalée pendant la marche.

Avant le 5 septembre, les grandes manifestations ont été typiquement confrontées à une réponse lourde de la part des forces de sécurité, y compris les arrestations arbitraires, les gaz lacrymogènes et l’utilisation excessive de la force. Depuis le 5 septembre, les interactions de la force de sécurité avec les manifestants ont été plus limitées.

Le 11 décembre, les partisans de l’ancien président Conde se sont rassemblés devant leur parti, Rallye du peuple Guinéen Arc-en-Ciel, siège de Conakry pour exiger sa libération. Les forces de sécurité ont déployé et utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Les rapports médiatiques ont indiqué que huit militants ont été arrêtés et relâchés par la suite le 13 décembre. Les fonctionnaires ont applaudi la réponse des forces de sécurité à la manifestation non non engagée, citant l’adhésion aux normes établies et pas de blessures ou de morts. Les dirigeants de la société civile et autres partis politiques ont dénoncé la réponse du gouvernement.

Avant le 5 septembre, la décision d’interdire une réunion ou une manifestation pourrait être adressée à la Cour de première instance.

Liberté d’association

La Charte de transition et la constitution antérieure prévoient la liberté d’association, et les autorités ont généralement respecté cette disposition avant et après le 5 septembre. Les exigences d’obtenir une reconnaissance officielle des associations publiques, sociales, culturelles, religieuses ou politiques ne sont pas lourdes, bien que les retards bureaucratiques empêchent parfois l’inscription. (Voir section 3, Parties politiques et participation politique, pour plus d’informations concernant les registrations des partis politiques.)

C. LIBERTÉ DE RELIGION

Voir le ministère d’État Rapport sur la liberté religieuse internationale à https://www.state. gov/religiousfreedomreport/.

D. LIBERTÉ DE MOUVEMENT ET LE DROIT DE QUITTER LE PAYS

La Charte de transition et la constitution autorisent la liberté de circulation interne, les voyages étrangers, l’émigration et le rapatriement, mais le gouvernement a parfois restreint ces droits.

Mouvement de l’intérieur du pays: Le gouvernement demande à tous les citoyens de plus de 18 ans de porter des cartes d’identification nationales, qu’ils doivent présenter à la demande aux points de contrôle de sécurité.

La police et les gendarmes ont régulièrement établi des points de contrôle aléatoires où ils ont systématiquement demandé aux conducteurs de payer des péages ou d’autres frais illégaux. La police et les gendarmes ont parfois volé et battu les voyageurs à ces postes de contrôle et les menacent parfois de mort. En août, dans le cadre des mesures gouvernementales visant à fournir des allégements financiers aux conducteurs confrontés à des prix plus élevés du carburant, le ministre de la sécurité a annoncé l’interdiction formelle de tout agent de l’ordre d’extorsion des conducteurs et d’autres transporteurs, notant que les agents de police qui ont érigé des points de contrôle non autorisés seraient sanctionnés. Le ministre a également annoncé la réduction du nombre total de points de contrôle officiels dans tout le pays.

Dans le cadre de l’état d’urgence de santé, les voyageurs ont été invités à présenter un certificat de test ou de vaccination COVID-19. Certains voyageurs ont signalé qu’ils étaient obligés de payer une amende ou un péage s’ils n’avaient pas d’un test ou de certificat négatif. L’état d’urgence de santé est resté en vigueur à la fin de l’année.

Voyages étrangers: À la suite du coup d’État du 5 septembre, les autorités du CNRD ont interdit l’ancien président Conde et ses anciens fonctionnaires du cabinet de voyager étrangers. Le CNRD a demandé aux anciens hauts fonctionnaires de la remise de leurs documents de voyage personnels et officiels.

Avant le 5 septembre, le gouvernement Conde a interdit à de nombreux membres du parti d’opposition et citoyens privés de voyager. À la suite de l’élection présidentielle d’octobre 2020, le gouvernement Conde a empêché l’Union de l’opposition des forces démocratiques du parti Guinée au président du parti de la Guinée, la présidente de Dalein Diallo, sa femme et le vice-président du parti Fode Oussou Fotana de quitter le pays. Le gouvernement a également empêché plusieurs autres membres de l’opposition, dont l’Union des Forces républicaines, le président Sidya Toure et le chef d’état-major Mohamed Tall, et la nouvelle génération pour le président du parti de la République Abe Sylla, et d’autres qui se sont exprimés contre le Président Conde de quitter le pays, même dans des cas où les voyages sont nécessaires pour des soins médicaux.

E. STATUS ET TRAITEMENT DES PERSONNES DÉPLACÉES INTERNEMENT

Pas applicable.

F. PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Le gouvernement a coopéré avec le Haut-Commissaire des Nations Unies aux réfugiés (UNHCR) et d’autres organisations humanitaires dans la protection et l’assistance aux réfugiés, le retour des réfugiés ou des demandeurs d’asile, ainsi que d’autres personnes concernées.

Accès à l’asile: La Charte de transition et les lois prévoient l’octroi d’asile ou de statut de réfugié, et le gouvernement a mis en place un système de protection aux réfugiés. La loi sur le droit d’asile et la protection des réfugiés dispose de la protection des individus contre la expulsion.

Solutions durables: Il existe des procédures de rapatriement et permettent aux réfugiés de choisir un rapatriement volontaire. Les rapatriements volontaires, précédemment suspendus en raison de COVID-19, ont repris. Les réfugiés ivoiriens ont composé la majorité des rapatriements volontaires au cours de l’année. Selon les données du HCR, à partir du 7 décembre, 23 réfugiés désignés par le HCR ont été rapatriés, tandis que 8,622 rapatriés et autres personnes d’origine ont été volontairement rapatriées dans leur pays d’origine.

G. APATRIDES

Il y avait quelques centaines de personnes en fait apatrides, dont la plupart venaient de Sierra Leone. Ces personnes ne remplissent aucun des critères de citoyenneté. Selon le HCR, ces personnes n’ont demandé ni rapatriement ni intégration locale. Le gouvernement ne peut pas fournir d’informations sur les apatrides en raison d’un manque d’activités d’identification.

Section 3. Liberté de participer au processus politique

Avant le 5 septembre, la Constitution et la loi ont donné aux citoyens la capacité de choisir leur gouvernement lors d’élections périodiques libres et équitables qui ont été organisées par un scrutin secret et sur la base du suffrage universel et égal, mais le gouvernement Conde et les autorités de transition du CNRD ont abrité ce droit. La Charte de transition demande des élections locales et nationales libres et équitables après la création du Conseil national de transition pour déterminer l’heure des élections et rédiger la constitution. En décembre, le conseil n’avait pas été formé. Le 5 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya et les forces spéciales militaires ont arrêté le Président Alpha Conde et saisi le pouvoir par un coup d’État.

ÉLECTIONS ET PARTICIPATION POLITIQUE

Élections récentes: À la suite de l’élection présidentielle d’octobre 2020, et un défi juridique infructueux du candidat présidentiel de l’opposition, Céline Dalein Diallo, en novembre 2020, la Cour constitutionnelle a certifié que le président Conde a remporté la réélection avec 59,5% du vote. Diallo a revendiqué la victoire et a demandé à ses partisans de protester contre les résultats des élections. Les forces de sécurité gouvernementales ont dispersé violemment les manifestants et encerclé la maison de Diallo\8217.

Bien que le jour des élections se soit déroulée relativement doucement, les observateurs internationaux et domestiques ont soulevé des inquiétudes concernant les problèmes de roulement des électeurs non résolus, la violence généralisée et postélectorale, les restrictions à la liberté d’assemblée, le manque de transparence dans la tabulation des votes, le transport de vote incertain et les incohérences entre les résultats annoncés et les résultats de la feuille de vote.

Le nombre de personnes blessées et tuées au cours de la violence pré-et postélectorale a été largement contesté entre le gouvernement et les groupes d’opposition. Les fonctionnaires ont affirmé qu’au moins 50 personnes ont été tuées, tandis que l’opposition a publié une liste de 46 personnes tuées et qu’au moins 200 personnes ont été blessées pendant la violence. Amnesty International a signalé 400 arrestations arbitraires à l’encontre des opposants et des membres de la société civile après l’élection présidentielle.

Parties politiques et participation politique: Il n’y a pas de restrictions officielles à la formation des partis politiques au-delà des exigences d’inscription. Les parties ne peuvent pas représenter une seule région ou l’ethnie. Dans certains cas, le gouvernement Conde a retardé l’inscription des partis d’opposition. Au 5 septembre, le gouvernement a continué de refuser l’accréditation au Bloc pour le changement en Guinée, malgré une décision de la Cour de justice de la CEDEAO et du Mouvement démocratique libéral, malgré une injonction de la Cour suprême en janvier pour accréditer le parti. Le gouvernement a été accusé de conditionner les deux parties en l’accréditation sur leur engagement de ne pas s’opposer au gouvernement ou de rejoindre l’opposition politique.

En octobre 2020, le gouvernement a fermé l’Union des Forces démocratiques de Guinée au principal bureau de parti politique à Conakry sur le terrain de la santé publique de COVID-19 et de la sécurité nationale, empêchant le parti d’utiliser l’espace pour les réunions et les assemblées. La partie a fait appel aux tribunaux pour rouvrir leur bureau, mais leurs appels ont été rejetés. Le CNRD a rouvert les locaux le 6 septembre.

PARTICIPATION DES FEMMES ET DES MEMBRES DES GROUPES MINORITAIRES:

Aucune loi ne limite la participation des femmes ou des membres de groupes minoritaires dans le processus politique et ils ont participé. Les observateurs ont toutefois noté qu’il y avait des contraintes culturelles à l’égard de la participation politique des femmes, démontré par le faible taux de femmes occupant des positions politiques ou gouvernementales influentes. Les élections présidentielles d’octobre 2020 ont vu deux femmes se présenter au poste. La participation politique des personnes lesbiennes, gay, bisexuelles, transgender, quequequeur et intersexuels (LGBTQI+) n’existe pas en raison de la stigmatisation culturelle et des tabous qui ont fait cacher leur statut aux personnes LGBTQI+ . Les femmes occupaient six postes de cabinet sur les 26 postes de transition au sein du gouvernement de transition formé après le 5 septembre. La Charte de transition stipule que 30% de l’ensemble des sièges du Conseil national de transition doivent être remplis par les femmes. Au 7 décembre, le Conseil national de transition n’avait pas été formé.

Avant le 5 septembre, 11 des 36 postes de cabinet étaient détenus par des femmes. À l’Assemblée nationale, 17 sur 114 sièges ont été détenus par des femmes. Avant les élections législatives de mars 2020, les femmes ont tenu 25 sur 114 sièges à l’Assemblée nationale. La loi exige que les femmes constituent 50% d’une liste candidate pour chaque parti pour des postes électoraux. La loi s’applique aux élections nationales et locales, ainsi qu’aux postes élus dans les institutions publiques.

Section 4. Corruption et manque de transparence au sein du gouvernement

La loi prévoit des sanctions pénales pour corruption, mais le gouvernement n’a pas appliqué la loi efficacement. Il y a eu de multiples allégations au cours de l’année de pratiques corrompues de la part des fonctionnaires qui sont restées impunies.

Corruption: Les autorités de l’administration Conde ont poursuivi très peu d’affaires, et encore moins ont abouti à des condamnations. Les allégations de corruption rangaient des fonctionnaires de bas niveau et des gestionnaires d’entreprises d’État aux ministres et à la présidence. Les fonctionnaires auraient détourné des fonds publics pour des raisons privées ou pour des usages publics illégaux, tels que l’achat de véhicules coûteux pour les travailleurs du gouvernement. Les ventes foncières et les contrats d’affaires manquent généralement de transparence. Les chefs d’entreprise affirment que les procédures réglementaires étaient opaques et facilitaient la corruption.

En novembre 2020, plusieurs sources de médias locaux ont publié une histoire impliquant le ministre de l’Éducation technique et de la formation professionnelle, Zenab Nabaya, dans le détournement d’environ 219 milliards de dollars (22,3 millions de dollars) en tant que ministre et tout en tant que directeur des finances dans les ministères de la santé et de l’agriculture. Selon les médias, Drame était responsable d’environ 100 milliards de dollars (10,2 millions de dollars) en dépenses injustifiées au cours de son mandat en tant que directrice du ministère de la Santé; elle aurait détourné 56 milliards de dollars du GNF (5,71 millions de dollars) pendant son temps au ministère de l’Agriculture; alors qu’en tant que ministre de l’Éducation technique et de la formation professionnelle, elle aurait siphonné 35 milliards de dollars du GNF (3,57 millions de dollars) d’un programme de dollars d’un programme de dollars d’un programme pour construire de dollars du Pânes de dollars de dollars de la formation professionnelle de dollars de dollars de dollars de la formation professionnelle et de la formation professionnelle et de la formation professionnelle et de la formation professionnelle de la formation professionnelle). n’ont jamais été construits et surchargés 28 milliards de GNF (2,86 millions de dollars) pour administrer les examens scolaires à l’échelle nationale. Le drame a poursuivi les journalistes pour diffamation, mais a abandonné son costume en février à cause de l’enquête sur la corruption, qui était en cours à partir de décembre (voir section 2. a., Laws Libel/Calandre). En janvier, les autorités ont annoncé que la Cour de première instance de Kaloum entendrait l’affaire de corruption, mais les poursuites judiciaires n’ont pas progressé avant le coup d’État du 5 septembre.