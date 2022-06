De Labé, le Premier ministre évoque la menace jihadiste : ‘’nos services de sécurité sont à la hauteur’’

Lors du point de presse qu’il a animé ce samedi, 11 juin dans la salle de conférence du gouvernorat de Labé, le Premier ministre Mohamed Béavogui, en compagnie du ministre des affaire étrangères Morissanda Kouyaté et celui de la Santé Mamadou Pethé Diallo, le chef du gouvernement a rassuré les citoyens de la capitale du Foutah Djallon sur la question de sécurité évoquée récemment par l’ancien préfet Elhadj Safioulaye Bah.

Ce qui est clair c’est que nos services de sécurité sont à la hauteur, ils travaillent pour ça, et je vais vous demander d’être tranquilles, nos services de sécurité travaillent intensément et nous prions Dieu le tout-puissant que ce qui est arrivé chez les autres n’arrive pas chez nous, et nous prions Dieu que ça s’améliore chez les autres

«Ce n’est un secret pour personne que la sous-région entière est sous la pression du terrorisme en général, le monde entier est sous pression. Regardez aux Etats-Unis, en Europe (en France, en Angleterre), partout il y a des problèmes de terrorisme, donc ne vous étonnez pas qu’on nous parle de problèmes de terrorisme. Ça c’est une question je pense qu’elle est là, on vit avec. Ce qui est clair c’est que nos services de sécurité sont à la hauteur, ils travaillent pour ça, et je vais vous demander d’être tranquilles, nos services de sécurité travaillent intensément et nous prions Dieu le tout-puissant que ce qui est arrivé chez les autres n’arrive pas chez nous, et nous prions Dieu que ça s’améliore chez les autres. Parce que plus ça s’améliore chez les autres, plus nous on a la chance de ne pas avoir des problèmes. Vous savez que les forces armées guinéennes sont en train d’aider les autres frères, ils sont sur les fronts vers le Sahel, ils donnent leurs vies pour cela, la première ligne c’est là-bas, on essaye de la garder là-bas, de la réduire et de la faire disparaître. Soyez rassurés que c’est quelque chose que le monde vit, ne soyons pas surpris qu’on en parle. Vous voyez ce qui se passe tous les jours en Europe, Dieu merci ça diminue de plus en plus et il faut qu’on continue de travailler sur ça », a demandé Mohamed Béavogui.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83

Afficher le texte des messages précédents