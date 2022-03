De quoi était-il question lors de la visite de Damaro, Diané et Kassory chez Koureïssy Condé?

Suite à cette rencontre de quelques membres du RPG des langues se délient. Mais pour Dr Koureïssy Condé qui a reçu ce beau monde chez lui ce vendredi 18 mars 2022, cette visite n’a rien d’extraordinaire. C’est une rencontre entre des amis. Il l’a fait savoir au cours d’une intervention dans l’émission « Mirador de Fim FM

« Pour ceux qui me connaissent savent que mes amis de quelque grade que ce soit, à quelque niveau que ce soit me gratifient toujours de l’amitié, en me rendant visite. Et c’est traditionnel. Au-delà des considérations politiques et alignement politique, les relations humaines sont à sauvegarder et à préserver. Donc, lorsque ces amis se retrouvent chez moi et qui est une très bonne chose. Moi je pense que les guinéens doivent saluer ça. Et moi je salue ça parce que je suis de la minorité des guinéens qui pense que les êtres humains peuvent s’entendre, qu’ils doivent s’entendre. Moi je suis habité par une volonté de paix. Quel que soit la position occupée, c’est ça. Mon être est imbibé dans ça. Lorsque les uns et les autres pensent que c’est Koureïssy ,qui appelle ou bien c’est chez Koureïssy je veux venir ,moi je ne fais que remercier le bon Dieu pour ça. Et je dis encore une fois ceci, va continuer. Je ne trouve rien d’extraordinaire que mes amis se retrouvent chez moi. Quel que soit par ailleurs les tendances, ils se sont entendus pour être dans le même parti avant moi ,ils vont s’entendre tant qu’ils sont dans le même parti. »

Parlant de la photo prise au cours de cette rencontre et qui a fuité sur les réseaux sociaux Dr Koureïssy répond en disant ceci

« Ce n’est pas ça le débat, la photo n’est que l’interprétation d’une existence, d’un fait. C’est à dire que les personnes qui se prennent au collet ne se photographient pas. La photo est une manifestation de consentement, c’est une manifestation d’amitiés de courtoisie et d’élégance. Qu’est ce que vous voulez que je vous dise premièrement je suis heureux de me retrouver avec vous, je serai heureux avec d’autres », a t-il indiqué

Interrogé par les chroniqueurs de cette émission, sur la désignation de Kassory Fofana, à la tète du RPG dont il tenterait d’ailleurs une médiation entre les protagonistes,Dr Koureïssy répond par ces mots. « Est-ce que le choix de Kassory fait l’unanimité ou ne fait pas l’unanimité ? Ce n’est pas à moi de juger. C’est aux membres du RPG de juger. Et je les félicite pour une chose, Pour un parti qui a géré le pays pendant 10 ans et qui a quitté le pouvoir dans les conditions que nous connaissons et que ce même parti soit encore dans le débat, vraiment je les félicite

Entre Damaro et Kassory je ne serai jamais un médiateur parce que c’est moi qui ai présenté l’un à l’autre. Et ça c’est depuis les États-Unis. C’est moi qui ai invité l’un et l’autre à s’engager en politique. Et les uns et les autres m’ont manifesté une profonde amitié qui n’a pas varié. Alors si l’un n’est pas d’accord politiquement, je pense que humainement, ils sont les musulmans, ils resteront ensemble et ça c’est mon souhait. Pour le choix de Kassory je profite pour le féliciter, je connais ses mérites et capacité, je connais les capacités les mérites de Dr Diané, la profonde sagesse de Dr Diané vous avez à faire à des personnes que vu de l’extérieur sont dramatiques mais personnellement, individuellement ce sont des personnes vertueuses que je respecte et que j’admire », a t-il expliqué

Christine Finda Kamano