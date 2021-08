De retour de Cabo Verde, Oudy 1er promet du « très très lourd » aux mélomanes

Fraîchement rentré du Cabo Verde où il participait à la première édition d’un festival organisé par Samba Batchily, l’artiste-concepteur et numéro 1 du coupé-décalé en Guinée, Oudy 1er a été accueilli dès son arrivée à l’aéroport de Conakry par la crème des médias guinéens.

Après y avoir passé 5 jours, Oudy 1er s’est dit heureux d’avoir participé à ce rendez-vous de show intense aux côtés de plusieurs autres artistes africains dont Akon, Sidiki Diabaté, Fally Ipupa et Tekno.

Selon l’artiste ce festival lui a permis d’établir de nouveaux contacts. « Oui et je n’ai pratiquement pas dormi. J’étais hier jusqu’à ce matin (mardi matin) à 9 heures, on était au studio, on a travaillé toute la nuit. Donc je sors de deux featuring Dieu merci, qui seront dans mon album ” Le Destin” qui arrive. Et vraiment Hamdoulillah et merci à Monsieur Samba Batchily, parce que c’est lui qui a facilité ça, c’est lui l’organisateur, c’est un grand monsieur à qui je dis merci du fond du cœur», a-t-il déclaré à la presse.

Parmi ces nouveaux contacts, l’artiste promet aux mélomanes de futurs collaborations dans les mois à venir.

« Du très très lourd arrive. Soyez patients, dans les mois à venir vous allez voir la collaboration que j’ai eu à faire, vous allez voir les clips. Je préfère garder la surprise », dira-t-il.À l’occasion de ce festival qui lui a valu le prix de la meilleure prestation, Oudy 1er dit avoir rencontré des frères et sœurs avec qui il aurait beaucoup échangé. Chose qui l’aurait vraiment marqué« Ce qui a marqué ce rendez-vous c’est d’avoir eu des contacts avec d’autres artistes africains que je connaissais mais qu’il n’y avait pas de contact entre nous. Aujourd’hui On a beaucoup échangé, on a discuté, on était comme des frères et sœurs. Donc Merci pour tout cet accueil qu’on nous a réservé », a-t-il remercié.

Comme prochaine étape, Oudy 1er qui sera bientôt en tournée européenne en a profité pour annoncer la sortie prochaine de son featuring avec le talentueux DJ ivoirien Mix 1er.

Maciré Camara