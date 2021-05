De retour de Kigali, Antonio a librement regagné son domicile

Arrivé aux environs de 16 heures 30 à bord de la compagnie ÉTHIOPIAN, le Président Antonio Souaré est librement rentré chez lui, sans aucun mandat d’arrêt, pour le plus grand bonheur de ses proches et soutiens venus nombreux l’accueillir ce dimanche 16 mai à l’aéroport de Conakry-Gbessia

Cependant, si aucun mandat ne lui a été tendu à l’aéroport, il faut dire qu’un important dispositif sécuritaire a été mobilisé autour et à l’intérieur de l’aéroport.

À partir du grand rond-point de Gbessia, la rentrée des véhicules était filtré, l’accès à la devanture de la sortie interdit. Si le véhicule du Président Antonio a été admis à cet endroit, l’escorte a été bloquée et cantonnée à l’extérieur de l’aéroport où les sympathisants ont été obligés d’attendre la sortie du Président de l’UFOA Zone Ouest A.

En définitive, il est revenu et a retrouvé saint et sauf sa Famille. C’est le plus important pour le moment.

Abdoulaye Condé