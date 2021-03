Féguifoot/Antonio lance les hostilités : ”diriger le football n’est pas fait pour tout le monde’’

Le président de la Fédération guinéenne de football (Féguifoot) Mamadou Antonio Souaré est rentré dimanche du Maroc où il a participé à la 43è assemblée générale élective de la Confédération africaine de football (CAF). Face aux membres statuaires qui sont venus l’accueillir à l’aéroport international de Conakry-Gbessia, le richissime homme d’affaires a dit sa joie de retrouver son droit d’éligibilité mais a aussi tiré à boulets rouges sur ses détracteurs. En filigrane, Salifou Camara “Super V”, ancien président de la Féguifoot.

«Diriger le football n’est pas fait pour tout le monde. C’est une matière qu’il faut connaitre, la maitriser. C’est très bien beau de diffamer, c’est très bien beau de tous les jours pendant quatre ans envoyer des mails et insulter mais tu n’oses pas écrire, tu n’oses pas assumer. C’est ce qui nous emmenés-là. (…). Ils ont juré que le football guinéen ne marchera pas, nous on a juré que le football guinéen marchera », a dit M. Souaré, candidat à sa propre succession. Plus loin d’ajouter : «Je me suis dit que laver l’affront, beaucoup m’ont découragé de partir au TAS, j’ai dit que je vais au TAS pour que devant le monde entier, devant le FIFA, qu’on soit totalement lavé. Cela nous a même empêchés de faire la campagne. Mais grâce à Dieu, aux parents, aux sacrifices, aux parents, notre football est complètement lavé. Je crois que ça n’a pas plu à ceux qui ont juré de mettre ce football au sol. Ils ont toujours enterré ce football. Ce sont de mauvaises personnes mais on s’en occupera… Ils ont fait 20 ans ici au pouvoir, qu’est- ce qu’ils ont fait ? »

Maciré CAMARA