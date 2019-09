Débat sur la nouvelle constitution : le mouvement ‘’la Guinée fé’’ lance ses activités pour le ‘’oui’’

Le mouvement ‘’la guinée fé’’ a lancé ce jeudi, 12 septembre, ses activités pour jouer sa partition dans le débat sur la nouvelle constitution. Ce nouveau mouvement composé essentiellement des membres de la mouvance présidentielle entend militer pour le OUI à une nouvelle constitution.

Lors d’une conférence de presse qu’ils ont animée ce jeudi à Conakry, les membres de ce mouvement ont précisé que leur structure est implantée sur toute l’étendue du territoire guinéen.

« Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme conduisent à des actes de barbarie et qui révolte la conscience de l’humanité, il a été créé en Guinée un mouvement national dénommé ‘’la Guinée fé’’ et est implanté sur toute l’étendue du territoire national », a dit Patrice Sény Camara, président du mouvement, tout en précisant leur objectif.

« Ce mouvement est un cadre de réflexion et d’action pour les jeunes et femmes de Guinée dont l’objectif principal est de renforcer une citoyenneté centrée sur de idéaux de démocratie, de responsabilité et de développement », a-t-il ajouté.

Plus loin, ce conférencier a déterminé la position de son mouvement par rapport à l’épineuse question d’adoption d’une nouvelle constitution.

« Vous comprendrez la volonté qui nous anime avec cette dénomination, qui en dit long sur notre désire, notre vision et nos aspirations pour notre cher pays. Nous citoyens de Guinée, avons rendez-vous avec l’histoire en ce sens que nous sommes interpellés par la nécessité de doter notre pays d’une nouvelle constitution. Notre mouvement entend jouer toute sa partition dans le débat national, concernant la vie de la nation guinéenne », a-t il dit.

Ce mouvement qui rejoint ainsi la longue liste de mouvements créés pour accompagner le projet d’une nouvelle constitution, a déjà rencontré les coordinations régionales et entend dans les prochains jours, rencontrer les autorités religieuses que sont le grand imam et l’archevêque de Conakry.

Thierno Sadou Diallo