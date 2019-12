Débat sur le 3è mandat : Ousmane Kaba révèle ce que Konaté et Kouyaté lui ont dit à Paris

Il était jusque-là l’un des acteurs de la vie nationale à ne pas rendre officielle sa position sur un éventuel troisième du président Alpha Condé. L’ancien président guinéen de la transition, le général Sékouba Konaté, à l’extérieur du pays depuis 2010, a donné sa position à Dr Oumane Kaba, président du PADES.

Au cours d’un point de presse qu’il a animé dans son bureau oval à l’université Kofi Annan de Guinée, sise à Nongo, l’ancien ministre de l’économie, de retour d’un voyage qui l’a conduit en Pologne et en France où il a rencontré le général Sékouba Konaté et l’ancien Premier ministre Lansana Kouyaté, Ousmane Kaba a dit en détails ce que ceux-ci lui ont confié.

Répondant à une question d’un reporter de Mediaguinee, l’ex-allié de la mouvance présidentielle a indiqué que « tous les Guinéens sont préoccupés pour l’avenir de la Guinée. Qui dit aujourd’hui l’avenir de la Guinée, dit dans quoi nous sommes. Nous sommes, je rappelle, à la fin d’un deuxième et dernier mandat. Malheureusement, le président de la République n’est pas du tout clair et il veut forcer un troisième mandat. Et, tous les Guinéens sont préoccupés parce que ça met en mal la stabilité de notre pays. C’est la raison pour laquelle tous les pays africains au niveau de la CEDEAO, de l’union africaine sont préoccupés. Les Etats-Unis, la France tout le monde. Toutes ces personnalités (général Sékouba et Lansana Kouyaté) ont réaffirmé leur position qui est d’être pour l’alternance démocratique”.

En Guinée, contre un éventuel troisième mandat, plusieurs organisations réunies au sein du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), haussent le ton depuis quelques mois, débouchant sur des cas de morts et de blessés.

Le Front compte marcher le mardi prochain à Conakry et à l’intérieur du pays contre une nouvelle constitution en Guinée et les conditions d’organisation des législatives annoncés pour le 16 février prochain.

Mohamed Cissé

