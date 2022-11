Débats houleux. Toumba et Me Béa regardent la montre : « an bara sè ! »

Le contre-interrogatoire de l’accusé Aboubacar Sidiki Camara « Toumba » a fait monter lundi la pression au tribunal criminel de Dixinn.

Me Salifou Béavogui, avocat de la défense, considéré comme percutant par l’opinion a tenté à plusieurs reprises d’arracher en vain des aveux à l’ex-aide de camp du président Moussa Dadis Camara, lui-même dans le box des accusés. Une journée chaude ponctuée de questions pertinentes contre réponses fortes. Au point de pousser l’avocat Béavogui à rappeller au président du tribunal qu’il est 14 heures [pause], ajoutant s’il peut toujours continuer à poser des questions.

Le juge Ibrahima Sory 2 Tounkara dit à l’avocat qu’il peut bien continuer à interroger l’accusé. Même réaction pour Toumba qui, à 17 heures [fin de l’audience], dit en maninkakan à un de ses avocats qu’il est fatigué.

« An bara sè, a fô an t’an nyônyô sinè? C’est chaud » [on est fatigués, on ne va maintenant se reposer? », lâche l’intrépide accusé -dont le micro était ouvert- qui était à sa 5è journée de comparution dans le procès du massacre su 28 septembre 2009.

Mayi Cissé