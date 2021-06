Début de la 16è édition du championnat d’Europe des Nations de Football, ce vendredi

Après 5 années d’attente, la 16ème édition de la coupe d’Europe des nations de football débute ce vendredi, 11 juin. La rencontre d’ouverture prévue au Stadio Olympico de Rome, se jouera entre la Turquie et l’Italie à partir de 19 heures GMT.

Chaque site, chaque ville et chaque pays défini sa formule pour limiter les risques sanitaires. Quand aux joueurs, encadrements, officiels et médias sauteront de bulle en bulle en passant les frontières. Et quand aux supporters ou spectateurs, ils devront éplucher les conditions d’entrées dans chaque pays, subir d’éventuelle quarantaine et se munir de leurs tests Covid-19 ou de leurs passeports vaccinaux pour entrer dans les stades.

La particularité de cette Euro 2020, c’est que chaque sélection se retrouvera avec 26 joueurs au lieu de 23 et chaque équipe est autorisée à faire 5 changements dans l’ensemble de la rencontre.

Du côté du nombre de spectateurs, si les stades retrouveront l’ambiance qui leur a tant manqués depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19, les nombres seront variables. Seule la ville de Budapest accepte 100% de spectateurs. Tandis que, la ville de Munich promet 22% et les autres villes retenues se retrouveront entre 25 et 50% de spectateurs dans leurs stades.

A rappeler que cette Euro 2020 dont la finale est prévue le 11 Juillet, se jouera avec 24 Nations et les deux premières équipes de chaque poule, ainsi que les meilleures troisièmes se qualifieront pour les huitièmes de finale de cette compétition européenne

Kalidou Diallo