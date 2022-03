Décédé à la maison centrale de Conakry pour vol de télé : la famille et amis d’Alhassane Bangoura réclament justice 

Âgé de 48 ans, Alhassane Bangoura alias grand Rooy est décédé le 14 mars dernier à la maison centrale de Conakry où il a été placé sous mandat de dépôt depuis le 28 février pour des faits de « vol de télé ». Face à la presse, ce jeudi 24 mars à Conakry, sa famille et ses amis ont réclamé justice pour la mort non élucidée de ce père de six (6) enfants.

Selon, l’avocat du défunt, Me Sékou Maloud Koïta, son client dont le corps est à l’hôpital pour l’autopsie ne souffrait d’aucune pathologie.

« Il a été interpellé le 18 février qui était d’ailleurs le jour du mariage de sa fille et placé sous mandat de dépôt le 28 février dernier. Donc, c’est après deux (2) semaines qu’il est décédé c’est-à-dire, le 14 mars dernier. Il a été dénoncé par une jeune fille de 15 ans pour le vol de télé d’un monsieur du nom d’Ousmane Barry. Il est mort de manière indigne pour tout être humain et de manière injuste. Nous avons tout fait pour que ce qui est arrivé n’arrive pas. Nous avons utilisé tous les moyens juridiques et judiciaires mais en vain. Nous avons usé de nos relations, vu que le droit c’est pour organiser la société, nous avons usé de nos relations pour attirer l’attention des professionnels de droit dans cette procédure pour dire qu’il y a erreurs, mais nous n’avons pas été écoutés. Et moi je le dis et je le répéterai partout, qu’il est décédé pour des raisons pécuniaires. Il est décédé pour des raisons d’argent, pas pour des raisons juridiques », a déclaré l’avocat du défunt.

Plus loin de rappeler qu’une caution de 10 millions de francs guinéens avait été demandé au début par la juge d’instruction pour l’obtention de la mise en liberté provisoire de son client. Mais au final, ils se sont entendus autour d’une somme de 3 millions de francs guinéens comme caution. Et pour l’avocat de mentionner que la famille de Alhassane Bangoura n’a été informé de son décès que le jour prévu pour sa libération.

Au nom de la famille, la fille du défunt, Bountouraby Bangoura a invité le gouvernement à s’impliquer pour que justice soit rendue dans la mort non élucidée de son père.

Elisa Camara

+224654957322