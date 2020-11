Décès à Abidjan du président de la FIF, Augustin Sidy Diallo

Le président de la Fédération ivoirienne de Football( FIF), Augustin Sidy Diallo est décédé à Abidjan, a-t-on appris ce samedi, de sources proches de sa famille.



Le président Fif, Augustin Sidy Diallo, est entré en confinement depuis le lundi 9 novembre, après avoir été testé positif à la Covid-19, selon un communiqué de la faîtière du football ivoirien signé de son directeur exécutif, le préfet hors grade, Sam Etiassé.





Sidy Diallo est à la tête de la FIF depuis le 10 septembre 2011. Membre influent de la Fédération ivoirienne de football sous Dieng Ousseynou et Jacques Anouma, Augustin Sidy Diallo a le foot dans le sang. Parrain de plusieurs clubs de football et d`associations sportives, l`Enfant de Djekanou est incontournable dans le milieu du sport ivoirien.



Augustin Sidy Diallo a fait ses premiers pas au Stella club d`Adjamé en tant que membre du staff, sponsor et membre bienfaiteur. Avec ce club, il remporte la coupe UFOA.





Sa passion pour le foot le conduira au sein de la Fédération ivoirienne de football où il occupe, de 1991 à 1994, le poste de vice-président. Ce passage est sanctionné par le premier sacre des Eléphants à la CAN sénégalaise en 1992.





Il revient à la maison de verre en 2002 pour aider son ami et frère Jacques Anouma à relancer le football ivoirien. C`est encore un succès car la Côte d’Ivoire frôle un second trophée en Egypte (2006). Mieux, les Eléphants se qualifient pour la première fois à une phase finale de coupe du monde.





C’est sous sa présidence en 2015, que les Éléphants de Côte d’Ivoire remportent, pour la deuxième fois, la coupe d’Afrique des nations de Football.

Source : abidjan.net