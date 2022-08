Déces à Conakry de Mohamed Lamine, fils du feu colonel Kaman Diabi

🔴COMMUNIQUÉ DE DÉCÈS-La famille de feu Colonel Kaman Diabi, Mme Aissatou Koné, Mme Khadidia Emilie Diabi et ses frères et sœurs ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de Mohamed Lamine Kaman Diabi, survenu le jeudi 04 août 2022 à Conakry.

Qu’en soient informées les familles Diabi, Koné, Dionou, Traoré, Gueye, Condé, Bah, N’Diaye, Soumah, Cissé, Conté, Sangaré, parents et amis ;

Les familles éplorées portent à la connaissance de tout le monde que la levée du corps aura lieu le samedi, 06 août 2022, de 13 heures à 14 heures à la morgue de l’hôpital Ignace Deen.

Cette levée du corps sera suivie du transfert de la dépouille à Dakar, Sénégal.

Les familles précitées tiennent à remercier le Président de la Transition, Son Excellence Colonel Mamadi DOUMBOUYA et le gouvernement guinéen pour les marques de compassion et de sympathie manifestées à l’endroit de la famille éplorée.

Le programme des obsèques à Dakar sera communiqué ultérieurement.

QUE L’Âme de Mohamed Lamine Kaman DIABI repose en paix ! Amen.