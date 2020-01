Décès à Conakry du père d’Ibrahima Ahmed Barry, ancien DG de la RTG

M. Ibrahima Ahmed Barry, Journaliste Consultant, Ancien Directeur Général de la RTG vient, au nom des familles Barry de Billé, Diallo, Bah, Sow, Kann de Bantignel Pita et de la grande famille Barry de Kondisso Kébali Dalaba remercier très vivement les parents, proches, amis, collaborateurs et alliés pour leur soutien et leur grande compassion suite au décès de leur regretté père, neveu, oncle, cousin, beau-père et grand père El Hadj Amadou Barry-Billé Bantignel Pita. Le défunt né en 1946 nous a quitté le 9 janvier 2020 à Conakry des suites de maladie.

El Hadj Amadou Barry Billé, grand commerçant était le père de notre frère, confrère et collègue M. Ibrahima Ahmed Barry, Journaliste Consultant, ancien Directeur Général de la RTG ainsi que de Mr Yacine Barry, Communicant-présentateur à PMU Guinée. Le patriarche El Hadj Barry a été inhumé au cimetière de Dixinn Foulah, Commune de Dixinn à Conakry, le vendredi, 10 janvier 2020.

Que le Tout Puissant Allah lui accorde son paradis éternel.

Prions pour le repos de son âme. Amen