Décès à Rabat de Fodé Moussa Sylla, ancien DG de la police, grand-frère d’Abé Sylla

Fodé Moussa Sylla, ancien Directeur Général de la police sous le règne du Général Lansana Conté, s’est éteint à 75 ans ce samedi 3 novembre 2018 à l’hôpital militaire de Rabat, au Maroc. Il laisse derrière lui 4 enfants. Il fut le grand-frère d’Ibrahima Abé Sylla, vivant à Washington aux États-Unis, leader de la NGR et candidat malheureux de la présidentielle guinéenne en 2010.

Le programme des obsèques de cet ancien haut commis de l’Etat guinéen fera l’objet d’un communiqué ultérieur.

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

-SEM N’Faly Cissoko, ancien Ambassadeur Directeur du Protocole d’État sous le feu général Lansana Conté

+224623978

-Tata Soumah

+224622051387

-Dr Fodé Moussa Sylla

+222622441603.

En cette douloureuse circonstance, je présente mes condoléances les plus attristées à toute la famille de l’illustre défunt plus particulièrement à mon grand-frère Ibrahima Abé Sylla, à l’ ambassadeur Naby Laye Sylla et au colonel de Gendarmerie Aboubacar Sidiki Sylla.

Puisse le Très Haut accueillir son âme en son grand royaume qu’est le Paradis.

Amen !

Par Aboubacar SAKHO