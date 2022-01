Décès de Aminata Touré : colonel Doumbouya présente ses condoléances

🔴Nécrologie🔴La Présidence de la République a le regret de porter à la connaissance du peuple de Guinée, le décès de Madame Aminata TOURÉ jusque-là maire de la commune de Kaloum et fille aînée de l’ancien président feu Ahmed Sékou TOURÉ. Décès survenu au Maroc des suites de maladie.

En cette douloureuse circonstance, le Chef de l’État, Colonel Mamadi DOUMBOUYA et l’ensemble du Gouvernement présentent les condoléances les plus attristées à la famille éplorée et au peuple de Guinée.

Que l’âme de la regrettée Aminata Touré repose en paix.

Direction de la Communication et de l’Information de la Présidence de la République