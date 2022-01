Décès de Aminata Touré : communiqué du BPN du PDG-RDA

Le Bureau Politique National du Parti Démocratique de Guinée du Rassemblement Démocratique Africain a le profond regret d’annoncer au Peuple de Guinée, aux Peuples Africains, à son Excellence le Colonel Mamady Doumbouya, Président de la Transition, Chef Suprême des Armées, Chef de L’Etat, son Excellence Monsieur le Premier Ministre et son Gouvernement, les autorités militaires et civiles, morales et religieuses, le décès de la Camarade Hadja Aminata Touré, membre du Bureau Politique National du PDG-RDA, Mairesse de Kaloum, fille aînée du Camarade Président Ahmed Sékou Touré ce jour mercredi 12 janvier 2022 au Maroc par suite d’une longue maladie.

Le Bureau Politique National du PDG-RDA informe la population guinéenne que les obsèques de l’illustre disparue feront l’objet d’un prochain communiqué.

Le BPN adresse ses condoléances les plus attristées à la famille de la Camarade, à ses enfants en particulier et à tout le Peuple militant de Guinée.

Nous prions pour le repos de l’âme de Mme Camara Hadja Aminata Touré que la terre de Guinée, cette terre de ces ancêtres lui soit légère. Amine !

Honorable Oyé Beavogui

Secrétaire Général par Intérim du PDG-RDA.