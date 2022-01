Décès de Aminata Touré : immense deuil pour la République de Guinée !

🔴Par Fodé Tass Sylla🔴Hadja Aminata Touré, maire de la Commune de Kaloum est décédée ce mercredi 12 janvier 2022 à l’hôpital militaire de Rabat au Maroc des suites d’un cancer du pancréas.

Fille aînée du père de la Guinée souveraine, le Président Ahmed Sékou Touré, notre sœur était juriste de formation, entrepreneure en construction et femme politique.

Après le coup d’état militaire qui a suivi le décès de son père en 1984, elle choisira de s’installer en exil au Maroc avec son époux feu Maxime Camara, célèbre footballeur du Hafia Football Club de Guinée.

Hadja Aminata Touré rentrera plus tard dans sa patrie à la tête d’une société de construction pour apporter, sans tambour ni trompette, sa pierre à l’édifice national.

C’est seulement à la veille des élections communales de février 2018 que la femme sily fera parler d’elle en descendant dans l’arène, en candidate indépendante, à la tête de sa structure de campagne dénommée « Kaloum Yigui ». Et le 4 février 2018, par 29 voix sur 29, elle raflera à l’unanimité des conseillers, la mairie de la commune la plus importante de la Guinée, la Commune de Kaloum, siège de la Présidence de la République et de toutes les grandes institutions nationales.

Aujourd’hui donc, Madame le maire de Kaloum, cette dame humble, bien éduquée, bien cultivée, jamais expansive ni hautaine nous quitte, à la surprise générale et dans le silence modeste, comme elle a toujours décidé de mener son existence depuis sa tendre enfance.

Repose en paix, ma sœur. Que Dieu t’ouvre dès ce soir, les portes parfumées de son paradis éternel !

Fodé Tass Sylla