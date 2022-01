Décès de Aminata Touré : le message de Bah Oury

Le décès de Aminata Touré, la fille de l’ancien président guinéen suscite assez de réactions au sein du peuple de Guinée. Le président de l’UDRG indique avoir appris avec tristesse le rappel à Dieu de la maire de Kaloum.

A travers sa page Facebook, Bah Oury a présenté ses condoléances à la famille de la défunte et au conseil communal de Kaloum.

« C’est avec tristesse que nous apprenons le décès de Mme Aminata Touré, maire de la commune de Kaloum de Conakry. Au conseil communal de la ville et à la famille de la défunte recevez l’expression de nos condoléances. Que son âme repose en paix et que la terre lui soit légère », a écrit Bah Oury, le président de l’UDRG.

Aminata Touré, la désormais ancienne maire de la commune de Kaloum est décédée ce mercredi, 12 janvier, au Maroc.

Sadjo Bah