Décès de Blandine Komassa des Zawaguis : hommage du camarade Mohamed Touré, secrétaire général du PDG-RDA

La communauté artistique et culturelle guinéenne est encore en deuil, la Nation est en deuil.

Néanmoins, la douleur de la séparation qu’impose la mort de notre émérite Komassa Blandine s’atténue, sachant que notre sœur s’en est allée sans peine, sans souffrance d’un sommeil à l’autre plus profond, comme pour nous rassurer de sa paix que seule la conscience du devoir accompli confère.

Sa voix que nous magnifions à juste titre, elle, ne l’a valorisée qu’au sein et par rapport à l’harmonie de toutes les autres Zawaguis, et grâce à ce savoir quasi-inné que seule l’équilibre de l’intense diversité de sa forêt tropicale natale, par Dieu, lui a conféré.

Similairement, , chaque fois que les Zawaguis de Guinée ont gracieusement participé aux événements organisés par le PDG-RDA, elles y ont invariablement apporté, à côté de la chorale de la Fédération de Conakry II, de la Troupe des Handicapés, la Troupe de Sarsan Wourekaba de Mamou, la Troupe théâtrale les TÊTE-ART sous le doigté de la Dame Magas, l’orchestre mythique le Bembeya Jazz,… et j’en passe, elles y ont apporté dis-je, une touche importante au magnifique et harmonieux bouquet national que notre grand Parti a créé en le favorisant. Nous en rendons grâce à Allah.

Aussi, devons-nous nous conforter du fait que notre sœur Komassa Blandine est héritière d’une tradition ancestrale, dont nos sociétés dites modernes n’ont pas encore la maîtrise des contours, tradition qui par contre valorisé, comme pour tant d’autres groupes sociaux en Afrique et dans sa diaspora, le droit du passage initiatique, au point de créer autour de lui tout son code esthétique et éthique, assurant ainsi la survie des valeurs de civilisation accumulées autour des sages.

La voix de notre sœur Komassa Blandine sera ainsi portée par les fillettes de 5 et 9 ans qui performent déjà avec leurs sœurs, mères et grand-mères au sein de la célèbre Troupe Nationale.

En remerciant grandement Komassa Blandine pour les bienfaits dont elle nous a comblé sa vie durant, nous prions Allah le Tout Miséricordieux de lui accorder toutes les faveurs réservées à Ses choisis. Amina !

Mohamed Touré, Secrétaire Général du PDG-RDA depuis les États-Unis-Dallas