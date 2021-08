Décès de Dr Ousmane Touré en Haïti : « Le Directeur général de l’OMS dévasté »

Un médecin guinéen déployé en Haïti pour la riposte contre le Covid-19 a perdu la vie le samedi 14 août dans un tremblement de terre.

Le directeur général de l’organisation mondiale de la santé a à travers son compte twitter réagi à la disparition de l’épidémiologie guinéen. Tedros Adhanom Ghebreyesus dit être dévasté par la mort de Docteur Ousmane Touré dans le tremblement de terre de Haïti.

« Dévasté d’apprendre que notre collègue Dr Ousmane Touré est décédé dans le tremblement de terre de Haïti. C’était un épidémiologiste exceptionnel venu de la Guinée qui a aidé à vaincre Ebola en Afrique de l’Ouest et en RDC et a été déployé en Haïti pour la réponse au COVID19. Mes plus sincères condoléances à son épouse et ses jeunes filles », a écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus sur Twitter.

Le tremblement de terre de Haïti a fait 1 300 morts, le samedi dont le guinéen, Docteur Ousmane Touré.

Sadjo Bah