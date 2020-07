Décès de Gon Coulibaly. Diabaty Doré présente ses condoléances à la Côte d’Ivoire : ”c’est mon second pays‘’  

Quelques jours après le décès du Premier ministre Ivoirien Amadou Gon Coulibaly, l’ambassade de la Côte d’ivoire en Guinée ne désemplit pas de personnalités politiques venues présenter les condoléances les plus attristées.

Ce lundi, 13 juillet 2020, le président du Rassemblement Pour la République (RPR), Diabaty Doré a effectué un déplacement pour témoigner de son amitié avec le défunt. Egalement partager les souffrances du peuple ivoirien suite au décès du dauphin du président Alhassane Ouattara.

” Je suis là ce matin, pour venir présenter mes condoléances au nom de ma famille politique, biologique et au nom de la jeunesse guinéenne. C’est un petit témoignage : le grand homme africain Amadou Gon Coulibaly, lors de mon dernier voyage en Côte d’ivoire l’année passée, on s’est rencontrés à Ouagolo, il était venu représenter le président Alhassane Ouattara (actuel président de la Côte-d’Ivoire) pour le décès du grand-frère du ministre des travaux publics Issa. Et, vous savez que j’ai beaucoup d’amis en Côte d’ivoire qui sont députés. Le député de Ouagolo c’est un grand ami, Idrissa Traoré qui m’a demandé de l’accompagner au village d’Issa. Et c’est là-bas, j’ai serré la main du Premier ministre, on a échangé un peu. Donc, la Côte d’Ivoire c’est mon second pays…Dieu a donné, Dieu a repris. Tout ce que nous pouvons dire, c’est de prier le bon Dieu pour qu’il accueille le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans son paradis éternel. Que la terre de la Côte d’Ivoire qu’il a tant servie lui soit légère, qu’il repose en paix. Nous avons adressé aussi notre lettre de condoléance au président Allassane Ouattara », a dit le président du RPR.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57