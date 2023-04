Décès de Hadja Djènè Kaba Condé, le procès du massacre du 28 septembre 2009 fuit son cours… à la Une des journaux

Au cours de cette semaine qui s’achève, les hebdomadaires, Le Lynx, La Lance, L’observateur et le Populaire se sont intéressés à plusieurs sujets dont le décès de Hadja Djènè Kaba Condé ; le procès du massacre du 28 septembre 2009 fuit ; gouvernement et forces vices de Guinée : la semaine décisive…

Dans sa parution numéro 1617 du 10 avril 2023, l’hebdomadaire satirique Le Lynx a barré à sa Une : « le procès du massacre du 28 septembre 2009 fuit Guinée : Les larmes des victimes. » Sur la question, notre confrère précise : « les victimes de la répression en 2009 au stade du 28 septembre continuent de défiler à la barre du tribunal de première instance de Dixinn. Après les politicards (Fall le-Faux-fuyant et Amadéus Oury Bah), Alpha Amadou Baldé a expliqué comment il a perdu quatre dents au camp Alpha Yaya Diallo, son neveu, élève et fils unique. A la suite de l’audition de François Louncény alias Fall le-Faux fuyant, le tribunal de Dixinn a poursuivi l’audition des parties civiles dans le procès du massacre du 28 septembre 2009. Les 4 et 5 avril, il a entendu successivement Alpha Amadou Baldé et Ousmane Diallo. Les deux sont des rescapés du massacre, des victimes à des dégrés différents. Le premier, originaire de Daloba, a été arrêté par des pandores puis transporté en camion rempli de manifestants interpellés au camp Alpha Yaya Diallo, siège de la junte du Capi El Dadis. Auparavant on lui avait arraché ses deux téléphones et vidé ses poches… »

Dans le même d’ordre d’idée, L’indépendant, dans son numéro 1536 du 13 avril 2023 est revenu sur un passage de Dr Ben Youssouf Keita à ce procès en rapportant : « Les militaires qui accompagnaient col. Chérif Diaby donnaient des coups de pieds aux blessés. » A propos, l’hebdomadaire écrit que « dans un témoignage poignant, l’homme politique et médecin Ben Youssouf Keita, a confirmé la présence du colonel Abdoulaye Chérif Diaby à l’hôpital Donka au moment où de nombreux blessés s’y trouvaient, posant des questions inappropriées aux victimes et ne réagissent pas face à la violence que les militaires qui l’accompagnaient exerçaient sur les personnes ensanglantées. Ce témoignage de la partie civile a expliqué comment il a été battu et subi une fracture de la main lors des évènements du 28 septembre qui ont occasionné au moins 157 morts et plus d’une centaine de femmes violées. Keita a précisé a vu des personnes tirer sur la foule, tabasser des manifestants et des leaders mais qu’il n’a pas pu voir de femmes violées de l’endroit où il se trouvait jusqu’à sa sortie du grand stade de Dixinn… »

Quant à La Lance, il a dans son numéro 1365 du 12 avril 2023 a barré à sa Une : « Décès de Djènè Kaba. Le CNRD crée la polémique. » Sur la question, le journal écrit que : « Djènè Kaba, épouse du président déchu Alpha Condé, est décédée à Paris le samedi 8 avril. Dès le lendemain, on assiste à polémique sur sa mise en terre. Dans son communiqué, la Présidence de la République a présenté ses condoléances aux familles Condé et Kaba et alliés. Même pas un et catera où loger le veuf, Alpha Condé l’exilé en Turquie. Dans un message, Alpha Condé met en garde l’Ambassadeur de Guinée en France en ces termes : ‘’Je vous prie de ne se mêler en aucun cas les autorités de Guinée aux funérailles de mon épouse. Je vous prie de ne pas vous en mêler. En aucun cas je ne permets ni à vous ni à quiconque de se mêler du décès de ma femme.’’

De son côté, Le Populaire a, dans sa parution n°870 du mardi 11 avril 2023 fait cas à la dernière conférence de presse du Directeur général de en barrant à sa Une : « EDG confirme : Kankan aura désormais le courant de 18h au petit matin. » Sur la question, notre confrère écrit : « l’alimentation de la commune urbaine de Kankan en courant électrique se fera ‘’de 18h à 6h du matin, soit 12 heures sur 24. Le Directeur général d’EDG confirme que Kankan aura désormais le courant de 18 h du soir au petit matin. M. Laye Sékou Camara a réaffirmé au cours d’un point de presse qu’il a animé dans un complexe hôtelier de Kankan le samedi 25 mars 2023. Le Directeur général d’EDG s’engage à réaliser et à faire pérenniser un nouveau programme de fourniture ininterrompue en électricité dans la ville de Kankan.

A la semaine prochaine !