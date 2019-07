Décès de Kerfalla Kanté : les hommages de Doussou Condé

La mort vendredi du chanteur Kerfalla Kanté à Conakry a plongé l’opinion dans la tristesse. Depuis New York où elle vit, Madame Sanoh Doussou Condé a rendu un vibrant hommage à celui qu’elle considère comme un digne représentant de la musique guinéenne qui a bercé des années durant le cœur des Guinéens et Africains.

« C’est avec un cœur meurtri que j’ai appris le décès du chanteur Kerfalla Kanté, affectueusement appelé Sankaran Könö à Conakry. Sa mort est une immense perte pour le monde culturel de la Guinée et de toute l’Afrique. Ceux qui ont connu et côtoyé Kerfalla ont admiré son talent. Il a été à tous les combats pour le rayonnement de la culture guinéenne. Je l’ai approché, il était un homme formidable, affable et disponible. Il faisait tout pour ne fâcher son interlocuteur. Sa disparition sera un grand vide difficile à combler. Que la nouvelle génération suive le chemin de Kerfalla et celui de nos anciens comme les Sory Kandia, Aboubacar Camara du Bembeya et de tous ces grands noms de la musique guinéenne. Je prie Allah le tout-puissant d’accueillir Kerfalla dans son royaume pour le bonheur éternel. Dors en paix, champion »