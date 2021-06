Décès de la femme enceinte à l’hôpital de Kankan : mise en place d’un collectif d’avocats pour défendre les mis en cause

Dans une déclaration conjointe rendue publique ce jeudi 17 juin 2021, le Conseil national de l’Ordre des médecins de Guinée et la Coalition nationale des professionnels de la santé (CONAPROS) ont informé les médecins et professionnels de la santé de la mise en place d’un collectif d’avocats pour défendre les nommés Dr Mamady Souaré, gynécologue, médecin-chef de la maternité de l’Hôpital Régional de Kankan ; Dr Fodé Kaba, gynécologue, médecin chef adjoint, et Madame Fatoumata Camara sage-femme, tous mis en cause pour le décès de Mme Mariama Kandé le 16 Mai dernier à 4 heures du matin à l’Hôpital Régional de Kankan.

Suivant avec attention le déroulement de la procédure judiciaire, la CONAPROS et le Conseil national de l’ordre des médecins rappelle que Dr Mamady Souaré, Mme Fatoumata Camara sont en détention provisoire et Dr Fodé Kaba sous contrôle judiciaire en attendant l’issue de l’instruction.

« Selon les informations reçues des avocats, la procédure devant le juge d’instruction suit son cours normal et arrivera à son terme dans les prochains jours.

A cette occasion, le magistrat décidera s’il y a lieu de poursuivre ou non les inculpés devant une juridiction de jugement.

La CONAPROS et l’Ordre national des Médecins de Guinée invitent les Médecins et les professionnels de santé au calme et à la sérénité ainsi qu’à la poursuite de leurs activités professionnelles dans le strict respect des règles éthiques et déontologiques », lit-on dans la déclaration.

Maciré Camara

+224 628 112 098