La fille aînée du Premier ministre Kassory sera inhumée à Forécariah

Décédée la semaine dernière, Zenab Kassory Fofana, la fille aînée du premier ministre guinéen sera inhumée à Forécariah, en Guinée.

Selon le programme établi, l’arrivée à Conakry du corps de la défunte est prévue le 1er septembre prochain. L’enterrement aura lieu à Forécariah, le 2 septembre prochain.

Ci-dessous, le programme des funérailles de Madame Donzo Zenab Kassory Fofana, la fille du Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana :

Le comité d’organisation a l’honneur de vous informer que l’enterrement de la très regrettée Zenab Kassory Fofana, fille du PM Dr. Ibrahima Kassory Fofana, rappelée à Dieu la semaine passée, aura lieu en Guinée par la volonté librement exprimée de son époux et parents, comme suit :

1- jeudi 1er septembre arrivée du corps par le régulier air France et destination hôpital Sino-guinéen de Kipé pour l’hébergement du corps ;

2- levée de corps le vendredi, 2 septembre à 9 heures et départ pour Forécariah où les obsèques auront lieu.

Merci beaucoup à toutes et à tous pour la remarquable assistance morale constatée par vos présences auprès de la famille éplorée soutenues par des messages édifiants.

La famille éplorée vous remercie infiniment.