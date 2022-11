Décès de la mère de Foniké Menguè : les avocats du coordinateur national du FDNC sollicitent sa remise en liberté

Suite au décès, ce vendredi 18 novembre à Paris de la mère, du coordinateur national du FDNC, Oumar Sylla alias Foniké Menguè qui séjourne à la maison centrale de Conakry, le collectif de ses avocats, sollicite éventuellement sa remise en liberté provisoire afin de lui permettre de rendre un dernier hommage à sa génitrice dont le corps sera rapatrié à Conakry dans les jours qui suivent.

« Nous avons le regret de vous annoncer le décès de la mère de notre client Oumar Sylla alias Foniké Menguè, Hadja Mariama Fofana. Décès survenu, ce vendredi 18 novembre 2022 à Paris des suites de maladie. Le collectif profite de cette douloureuse occasion pour présenter ses condoléances les plus attristées à Monsieur Oumar Sylla et à toute sa famille. Sûrement le corps sera rapatrié sur Conakry pour les cérémonies de funérailles. Et, le collectif veut profiter de cette occasion pour solliciter éventuellement la remise en liberté de monsieur Sylla afin qu’il puisse accompagner sa mère à sa dernière demeure », a annoncé, Me Salifou Beavogui.

À noter que c’est depuis le mois d’août dernier que Foniké Menguè, Ibrahima Diallo et Saikou Yaya Barry ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry pour avoir appelé à Conakry à une manifestation au mois de juillet dernier. Avant que Saikou Yaya Barry ne recouvre sa liberté le mois d’octobre dernier pour des raisons de santé.

Elisa Camara

