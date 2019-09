Décès de la mère de Mamadou Dian Diallo, conseiller à la Communication du Premier ministre (communiqué)

La fondation Karamoko Alpha Mo Labé, les familles Kaldouyabhè, de Dougountouni, Pélal, Yembéring, Wora, Gaoual, de Guinée Bissau, les sages de Pélal et le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana ont le regret d’annoncer aux parents, amis et connaissances le décès, jeudi 26 septembre 2019 à l’âge de 95 ans à Labé, de Hadja Ousmane Diallo, mère de Mr Mamadou Dian Diallo, Conseiller à la Communication et aux relations avec la presse du Premier ministre.

L’enterrement aura lieu ce vendredi 27 septembre à Pelal Yembéring après la prière de 14h.

Que la terre de Guinée lui soit légère

Amine