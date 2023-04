Décès de la Première Dame : respectons le deuil du Président Alpha Condé [Djigui Camara]

Le rappel à DIEU de l’ancienne Première Dame, notre sœur, Mme Condé Hadja Diene Kaba en ce mois Saint de Ramadan, est une grande souffrance pour le peuple de Guinée dans son ensemble, particulièrement pour son cher époux, le Président Alpha Condé, ses enfants, sa famille biologique et aussi pour sa famille politique, le RPG-ARC-EN-CIEL.

Cette douleur que DIEU le Tout Puissant a imposé à son mari et à notre peuple doit être une période de deuil consacrée surtout aux prières et recueillement.

La polémique, qui a actuellement court, n’a pas raison d’être, elle est avilissante, triste et ne fait pas honneur à la Guinée et à son peuple

Le calme et la sérénité doivent prévaloir surtout lorsque l’on sait que la dépouille d’une femme mariée appartient de droit à son époux.

C’est à lui et à lui seul que revient l’obligation d’organiser son inhumation dans le respect rigoureux des règles islamiques étant donné que le mari et la femme sont tous les deux de confession Musulmane.

Hadja Djene Kaba était indéniablement Mme Condé, et avec ce statut, elle a toujours été aux côtés de son mari pour l’accompagner dans ses combats politiques aussi longtemps que cela a été possible .

C’est bien le lien sacré avec le Président Alpha qui lui a conféré la stature de

Première Dame et l’a hissé à cette hauteur de dimension nationale et internationale.

C’est lui et bien lui qui l’a fait connaître au peuple de Guinée et au monde entier comme Epouse et en tant que telle, comme Première Dame de la République de Guinée durant son règne, de décembre 2010 au 5 septembre 2021.

Ainsi, si elle a eu un destin national, c’est par la seule volonté du Président Alpha Condé qui en a décidé avant même son accession à la magistrature suprême de faire d’elle son épouse.

En cette période de douleur pour tous ceux qui ont connu de près ou vu de loin cette humble Dame, comment peut-on ignorer ces réalités récentes ?

Pourquoi faire comme si son mari n’existait pas ?

Il est indispensable d’intégrer ces principes et reconnaître à son époux ce droit et cette responsabilité conférés par les liens sacrés de mariage qui ont fait de Hadja Djene Kaba Mme Condé devant DIEU et les hommes.

A moins d’être de mauvaise foi et feignant d’ignorer la portée sociale et religieuse du mariage, on ne peut honnêtement dénier ce fait.

Cette dame Mme condé a jusqu’à sa mort porté avec fierté et dignité son statut.

Elle a assumé avec honneur auprès de son époux les inconvénients et les conséquences de son statut.

Prenons en compte ce fait, évitons de politiser cet événement douloureux, respectons le deuil du Président Alpha Condé, de la famille et du peuple de Guinée

Ce deuil doit être vécu dans la dignité afin que l’âme de l’illustre disparue repose en Paix à côté des siens à Nabaya.

J’ose espérer que pour une fois l’humanité dont manque tragiquement certains empêtrés dans leur méchanceté inaltérable prévaudra.

Repose en paix Mme Condé grande dame à l’âme généreuse en terre de Guinéenne. Amen

Djigui Camara, ancien Ministre de la Coopération Internationale