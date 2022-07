Décès de Maître Barry : le PDG-RDA salue la mémoire d’un « grand patriote, resté très attaché » au parti

C’est avec une profonde douleur que la Direction Nationale du Parti Démocratique de Guinée du Rassemblement Démocratique Africain (PDG-RDA) a appris le décès brutal du grand saxophoniste africain, Mamadou Aliou Barry dit Maitre Barry, décès survenu ce mardi le 26 juillet 2022 en France.

Éprouvant de même que le Peuple de Guinée les douleurs devant cette perte inestimable, par ma voix le Bureau Politique National du PDG-RDA et l’ensemble des militants du Parti présentent les sincères condoléances à sa famille biologique, au Peuple de Guinée et l’ensemble des artistes de la Révolution Guinéenne.

Malgré les vicissitudes de l’histoire, Maitre Barry est resté très attaché au PDG.

Pour le grand service rendu à la nation et à son Parti historique, les militants et militantes du PDG s’inclinent devant la mémoire d’un grand patriote, salue sa conscience historique et le sens de la recevabilité envers la mémoire du Camarade Président Ahmed Sékou Touré, Serviteur et Responsable Suprême de la Révolution.

Ensemble prions pour le repos de l’âme de l’illustre disparu. Amen !

Mohamed Touré

Secrétaire Général

P/O Honorable Oyé Beavogui

Secrétaire Général par Intérim